الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
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عاجل.. تحطم طائرة أمريكية ومقتل جميع ركابها

عاجل.. تحطم طائرة أمريكية ومقتل جميع ركابها

عاجل.. تحطم طائرة أمريكية ومقتل جميع ركابها
٠٣:١٧:٥٥ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تحطمت طائرة أمريكية من طراز “بيتش بي 20″، قرب مطار كلينتون، بولاية أركنساس، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متنها.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إنالحادث وقع في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس الأمريكية، إثر تحطم الطائرة ذات المحركين، بالإضافة إلى عدم نجاة أي من الركاب، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها، بحسب قناة “كارك” الأمريكية.

الطائرة تحطمت أمس

وأكدت إدارة الطيران أن الطائرة تحطمت أمس الأربعاء، في منطقة غابات على بعد ميل من مطار كلينتون الوطني، حيث كانت متجهة إلى مطار جون غلين كولومبوس الدولي في أوهايو.

وقالت السلطات إن سوء الأحوال الجوية يعوق التحقيق، حيث وردت أنباء عن عاصفة رعدية وهبوب رياح شديدة بالقرب من المطار وقت وقوع الحادث.

يذكر أن الطائرة كانت في طريقها لاستجابة لانفجار وقع في مصنع “آي شومان” للمعادن في بيدفورد بولاية أوهايو، حيث توفي شخص  وأصيب 13 آخرون.

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