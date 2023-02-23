وفاة فتاة بأنفلونزا الطيور.. هل يصبح الفيروس بديل كورونا؟

تواصل – وكالات:

في الوقت الذي يخشى فيه العلماء من تحول أنفلونزا الطيور إلى جائحة عالمية، توفيت فتاة كمبودية تبلغ من العمر 11 عامًا جراء أول إصابة بشرية معروفة في البلاد بفيروس” إتش5 إن1″ منذ عام 2014، بحسب مسؤولي الصحة.

وأصيبت الفتاة، وهي من مقاطعة بري فينغ الريفية الجنوبية الشرقية، بالمرض يوم 16 فبراير، وتم نقلها لتلقي العلاج في مستشفى بالعاصمة بنوم بنه.

وقالت وزارة الصحة الكمبودية، في بيان، إنه تم تشخيص حالتها يوم الأربعاء بعد إصابتها بحمى وصلت حرارتها إلى 39 درجة مئوية، مصحوبة بسعال وألم في الحلق، وتوفيت بعد ذلك بوقت قصير، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

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انتقال أنفلونزا الطيور للبشر

وتنتشر أنفلونزا الطيور عادةً في الدواجن ولم تكن تُعتبر تهديدًا للبشر حتى تفشي المرض عام 1997 بين زوار أسواق الدواجن الحية في هونج كونج.

واشتملت معظم الحالات البشرية في جميع أنحاء العالم على الاتصال المباشر مع الدواجن المصابة، ولكن ظهرت مخاوف مؤخرًا بشأن العدوى في مجموعة متنوعة من الثدييات وإمكانية تطور الفيروس لينتشر بسهولة أكبر بين الناس.

وحذرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان من أن الثدييات يمكن أن تعمل بمثابة “أوعية خلط” لفيروسات مختلفة، مما قد يؤدي إلى متحور جديد “أكثر ضررًا” للإنسان.

وقال السير جيريمي فارار، كبير للمتخصصين في الشؤون العلمية بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس أنفلونزا الطيور يشكل أكبر تهديد وبائي للعالم بعد كوفيد – 19.

ودعا السير جيريمي، في مؤتمر صحفي بلندن، الحكومات إلى البدء في الاستثمار في اختبار جميع لقاحات الأنفلونزا المتاحة ضد فيروس أنفلونزا الطيور.

وقال: “إذا كان هناك تفشي فيروس H5N1 (بين البشر) لكن على الأقل نعلم أن لدينا لقاحات متاحة، آمنة وفعالة. وإذا لم يحدث ذلك، فلن تخسر، لأنك لا تزال تحصل على تلك (اللقاحات)”.

ويؤدي فيروس أنفلونزا الطيور إلى معدل وفيات يبلغ حوالي 50 في المائة بين الناس. وقد أصيب 870 شخصًا فقط بأنفلونزا الطيور في العشرين عامًا الماضية، توفي 457 منهم.

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ما هي اعراض انفلونزا الطيور لدى البشر؟

-ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو الشعور بالحر أو الارتجاف

-آلام العضلات

-الصداع

-لبسعال أو ضيق في التنفس

قد تشمل الأعراض المبكرة الأخرى:

-الإسهال

-المرض

-آلام في المعدة

-ألم الصدر

-نزيف من الأنف واللثة

-التهاب الملتحمة.