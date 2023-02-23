بيان عاجل من هيئة الطيران المدني العماني.. ماذا يجري؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الطيران المدني العماني، أن أجواء السلطنة مفتوحة أمام جميع الناقلات المستوفية للشروط.

وأوضحت في بيان لها، أن هيئة الطيران المدني العماني ملتزمة بمعاهدة شيكاغو بعدم التمييز بين الطائرات المدنية.

شهادة تدقيق السلامة التشغيلية

وحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد حصل الطيران العُماني على شهادة تدقيق السلامة التشغيلية وفقًا لأنظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، بعد إجراء تدقيق ناجح لتقييم أداء الإدارة التشغيلية وأنظمة التحكم في الشركة.

زيادة في إيراداته بنسبة 44 بالمائة

وأضافت أن الطيران العُماني حقق في عام 2022م زيادة في إيراداته بنسبة 44 بالمائة ونموًّا في حجم البضائع المنقولة بنسبة 36 بالمائة، ويرتقب طائرته الأولى المخصصة للشحن الجوي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

الحصول على أول طائراته المخصصة للشحن الجوي

وفي وقت سابق، أعلن الطيران العماني عزمه الحصول على أول طائراته المخصصة للشحن الجوي قبل نهاية هذا العام وذلك ضمن خطة الشركة التوسع في قطاع الشحن الجوي وتعزيز مكانة عمان اللوجستية.

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