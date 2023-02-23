عاصفة مدمرة تضرب 48 ولاية أمريكية وتهدد حياة 75 مليون شخص

تواصل – وكالات:

أعلنت وكالة خدمة الطقس الوطنية الأمريكية، أن عاصفة هائلة ستؤثر على 48 ولاية بطقس شتوي وعواصف رعدية شديدة.

وحذرت الوكالة من مخاطر هائلة من الطقس، حيث ستشهد الولايات درجات حرارة شديدة الانخفاض بشكل ملحوظ، ما يهدد 75 مليون نسمة من السكان الولايات المتحدة الأمريكية.

تساقط كميات من الأمطار والثلوج

وأوضحت حسب “روسيا اليوم”، أن ولاية كاليفورنيا من المتوقع أن تشهد تساقط الأمطار والثلوج، كما ستشهد بعض الولايات “حدثا نادرا” يتخلله تساقط الثلوج على مستويات منخفضة.

موجة هواء قطبية شمالية شديدة البرودة

وأضافت أن موجة هواء قطبية شمالية شديدة البرودة قادمة من كندا تتجه جنوبا، حيث ستنخفض درجات الحرارة في ولاية مونتانا ووايومنج، ليستقر الطقس الباردة لفترة طويلة في ولاية كاليفورنيا.

انقطاع التيار الكهربائي في كاليفورنيا

وبينت أنه من المتوقع تساقط ثلوج تصل إلى 60 سنتيمترا ووصول سرعة الرياح إلى 97 كلم في الساعة في بعض المناطق، وتسببت أمس في انقطاع التيار الكهربائي في كاليفورنيا، حيث أغلقت الطرق السريعة بين الولايات من أريزونا إلى وايومنغ، وألغيت أكثر من 1500 رحلة جوية.

إغلاقات لعدة أيام على الطرق السريعة

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة النقل الأمريكية أن العاصفة الشتوية الكبيرة ستحمل معها إغلاقات لعدة أيام على الطرق السريعة والطرق الثانوية في جميع الأنحاء، مشيرة إلى أن الرياح القوية تسببت في مشكلة كبيرة في كاليفورنيا، حيث سقطت أشجار وقطعت خطوط الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 88 ألف عميل في ولاية وايومنج.

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