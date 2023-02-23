7 أطعمة تقلل الكوليسترول وتحميك من أمراض القلب

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يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى تراكمه في الأوعية الدموية مما يؤدي إلى حدوث انسداد في الشرايين، والإصابة بأمراض القلب المختلفة، مثل الشريان التاجي.

وقد يلعب النظام الغذائي دورًا في تفادي أضرار ارتفاع الكوليسترول، وهو ما يكشفه الخبير الطبي، ستيوارت ماكجين، من خلال سبعة أطعمة يمكن تناولها لخفض نسبة الكوليسترول وعيش حياة أكثر صحة، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

الأسماك الزيتية

قال: “الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل وسمك أبو سيف غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الجيدة أو الحفاظ عليها.

وأوضح أن “هذه هي الدهون الأساسية التي تساعدك على الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول، عن طريق خفض مستويات الدهون الثلاثية (المكون الرئيسي لدهون الجسم)”.

وتابع: “بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول، تعتبر الأسماك بديلاً صحيًا للحوم – خاصة اللحوم الحمراء التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة”.

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الحبوب الكاملة

اقترح ماكجين، إدراج أطعمة الحبوب الكاملة التي تحتوي على المزيد من الألياف في النظام الغذائي، ومنها على سبيل المثال، يمكنك استبدال الأرز الأبيض العادي أو الخبز أو المكرونة بالأرز البني الأكثر صحة والخبز الكامل والمكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

ويساعد النظام الغذائي الغني بالألياف ليس فقط على نقل الفضلات عبر الجهاز الهضمي بسرعة فحسب، بل يقلل أيضًا من نسبة الكوليسترول الضار، الذي يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية أو أمراض القلب.

المكسرات

قال ماكجين: “عند محاولة خفض نسبة الكوليسترول، من المهم استبعاد الدهون المشبعة في نظامك الغذائي واستبدالها بدهون صحية غير مشبعة مثل المكسرات، ومنها على سبيل المثال، اللوز والفستق والكاجو والبندق والجوز والجوز.

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الشوفان والشعير

وفقًا لـ ماكجين، فإن “الشوفان والشعير من الأطعمة الجيدة التي يجب دمجها في النظام الغذائي عند العمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم”، إذ “يحتوي كلاهما على ألياف تسمى بيتا جلوكان ، وهي ألياف قابلة للذوبان تشكل هلامًا يلتصق بالكوليسترول في الأمعاء ويمنع الجسم من امتصاصه”.

الفول والبقول

نصح ماكجين بإضافة الفاصوليا أو البقول، مثل الفاصوليا أو الحمص أو العدس إلى النظام الغذائي، وهو ما يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، عن طريق خفض الكوليسترول الضار.

الفاكهة

أوضح ماكجين: “الفاكهة غنية بالألياف القابلة للذوبان المعروفة باسم البكتين وتحتوي على العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك خفض الكوليسترول وتحسين نسبة السكر في الدم ومساعدة الجسم في الحفاظ على وزن صحي”.

تشمل الفواكه التي تحتوي على أعلى نسبة في البكتين؛ الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون، والفواكه التفاحية مثل الكمثرى والتفاح، والفواكه ذات النواة مثل البرقوق”.

الخضروات

نصح ماكجين بتناول الخضوات مثل الأفوكادو والبروكلي وكرنب بروكسل لمنع ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

يحتوي الأفوكادو على الدهون الأحادية غير المشبعة والألياف التي تخفض الكوليسترول الضار وتزيد من نسبة الكوليسترول الجيد.

يحتوي البروكلي على مستويات عالية من الألياف وبيتا كاروتين الذي يمنع الكوليسترول الضار.

أما كرنب بروكسل فهو غني بفيتامين سي، الذي يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم”.