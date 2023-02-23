“قنابل” في محيط سفارة سويسرا بموسكو.. ماذا يحدث؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة “تاس” الروسية في نبأ عاجل منذ قليل، أنه تم تطويق سفارة سويسرا في موسكو بسبب اشتباه في عبوة تحوي قنابل يدوية.

وتتبنى “سويسرا” موقفا محايدا من الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنها أعلنت مؤخرا تبني عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، من بينها تجميد أصول، تشير إلى تصعيد وتغيرات في السياسة التي اتبعتها بلاده على مدار أكثر من قرنين.

وضع استثنائي

وعقب العملية العسكرية الروسية، قال الرئيس السويسري، إغناسيو كاسيس: “نحن في وضع استثنائي حيث يمكن اتخاذ إجراءات استثنائية”، مكررا إدانة سويسرا للهجوم، واصفا إياه بأنه “انتهاك خطير للقانون الدولي”.

وشددت سويسرا أيضا إجراءات كانت قد اتخذتها بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، لمنع موسكو من استخدام سويسرا للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، فيما أكد كاسيس أنه “لأسباب الحياد، لم تتبن سويسرا بشكل مباشر عقوبات في ذلك الوقت.. اليوم الحكومة شحذت ردها.”

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