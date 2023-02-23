بعد “إنستجرام”.. “واتساب” يفاجئ مستخدميه بطرح هذه الميزة

تواصل – فريق التحرير:

كشف تطبيق “واتساب” عن ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من بث النشرات الإخبارية في المجتمعات، بطريقة شبيهة بما تتيحه ميزة Channels الإعلانية التي أطلقتها منصة إنستجرام مؤخراً.

وتعد ميزة Newsletters الجديدة، أداة لبث الأخبار من فرد إلى مجموعة كبيرة من الأفراد، والتي تسهل إرسال التحديثات ذات العلاقة للمجموعات الإخبارية بأنواعها.

وأوضحت الشركة أن هذه النشرات محمية بتقنية التشفير من طرف إلى طرف، إلا أن أرقام الهواتف الخاصة بالمشتركين ستكون مخفية.

ميزات جديدة

ومؤخرا، طرح تطبيق “واتساب”، ميزة جديدة تتيح لمستخدمي هواتف “آي فون”، الاستمرار في إجراء مكالمات الفيديو، بينما يجرون أمورًا أخرى على جهازهم في الوقت نفسه.

وقام التطبيق المملوك لشركة “ميتا”، بإعلان هذا التحديث الذي يستفيد من الخاصية المعروفة بـ”صورة داخل الصورة”. وفقًا لموقع

سكاي نيوز عربية”.

مكالمة الفيديو عبر “واتساب”

وكان مستخدم “آي فون” يضطر في السابق إلى إنهاء مكالمة الفيديو عبر “واتساب” حتى يتمكن من القيام بأشياء أخرى.

ويمكن الاستفادة من هذه الخاصية في جميع أنواع المكالمات، أي سواء كان المستخدم يجري مكالمة فيديو مع شخص واحد، أو في إطار مجموعة واتساب.

خاصية مفيدة بشكل أكبر للشركات

ويقول خبراء إن هذه الخاصية مفيدة بشكل أكبر للشركات، حيث سيتمكن الموظفون من التواصل مع الزبائن، بينما يقومون بعمليات أخرى على الأجهزة.

وتعمل الخاصية بتناغم مع مزايا أخرى في نظام التشغيل “iOS” مثل “سيري” و”وضع عدم الإزعاج”.

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