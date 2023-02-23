أحدها مرض مميت.. 6 أسباب لتحول بشرتك إلى اللون الأزرق

تواصل – فريق التحرير:

يشكو البعض من تحول في لون الجلد إلى اللون الأزرق في مناطق مختلفة، مثل الشفتين، أو اللثة، وتحت الأظافر، وفي محيط العين، مما قد يكون علامة مرضية، تتراوح ما بين الكدمات، إلى الإصابة بقصور القلب.

وأدرجت مراكز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة، الجلد الباهت والرمادي والأزرق من بين الأعراض الأكثر حدة لـ كوفيد –19، التي يجب أخذها في الاعتبار ضمن أعراض الإصابة بالفيروس.

ونشرت صحيفة “ذا صن”، قائمة بالأسباب على النحو التالي:

1. الكدمات

الكدمات هي السبب الأكثر شيوعًا لتحول لون البشرة إلى اللون الأزرق.

توضح شارلوت كريمرز، من مركز shopgiejo ببريطانيا، أن “الأوعية الدموية صغيرة ويتراكم الدم تحت الجلد عندما الإصابة، مما يسبب الجلد الأزرق”.

تخف معظم الكدمات بشكل طبيعي مع مرور الوقت في المنزل، باستخدام الكمادات الباردة والباراسيتامول. لكن يجب الذهاب إلى الطبيب إذا كانت الكدمات شديدة، وتغطي مساحة كبيرة جدًا، ولا تلتئم أو تبدأ في الانتفاخ.

2. الرينود

يمكن أن تسبب متلازمة رينود، التي تؤثر على الدورة الدموية، في الإصابة بالزرقة، خاصة في الأطراف.

“تحدث هذه الحالة عندما تقيد أصابع اليدين والقدمين تدفق الدم. نقص تدفق الدم يتسبب في تحول هذه الأطراف إلى اللون الأزرق”، كما يقول المدير السريري، والمدير الصيدلي المشرف في ” ميديسين دايركت” حسين عبده.

“إلى جانب اللون الأزرق في البشرة، يمكن أيضًا أن تفقد الإحساس في أصابع اليدين و / أو أصابع القدم. ومن الشائع أيضًا أن تعاني من انخفاض في درجة حرارة الجسم”.

ويمكن أن تتحول أصابع اليدين والقدمين أيضًا إلى اللون الأبيض، كما لو تم إفراغ الدم تمامًا.

ويقول عبده إنه يجب طلب العلاج “إذا كنت تعاني من خدر متكرر أو فقدان الإحساس في أصابعك أو أصابع قدميك، أو إذا لاحظت تحول لونها إلى اللون الأزرق الذي يعود أو لا يختفي”.

3. قصور القلب

قصور القلب طويل الأمد، “يؤثر على قدرة القلب على ضخ الدم”، كما تقول كريمرز.

وتزداد الحالة سوءًا بمرور الوقت حيث يكافح القلب لضخ “الأكسجين والدم إلى الجسم بشكل كامل”، ويمكن أن تعني “فشل الساقين والرئتين في الحصول على كمية كافية من الأكسجين أو الدم”. هذا النقص في الأكسجين هو الذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور الزرقة.

4. مرض الشريان المحيطي

تقول كريمرز إن الجلد الأزرق هو أحد الأعراض المحتملة لمرض الشريان المحيطي الذي “يتسبب في ضيق الشرايين في الجسم حول القلب أو الساقين”.

وهو مرض شائع يحدث عندما يؤدي تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين إلى تقييد تدفق الدم إلى عضلات الساقين. “في الحالات القصوى، يؤدي مرض الشرايين المحيطية إلى انسداد الشرايين التي توقف تدفق الدم إلى القدمين، مما يعطي الجلد لونًا أزرق”، وفق قولها.

يمكن أيضًا أن يتحول لون الجلد إلى شاحب أو لامع، وغالبًا ما يشعر المصاب بالألم عند المشي أو ممارسة الرياضة، ويخف هذه الشعور عند الجلوس أو الراحة.

خبراء يكشفون عن «فاكهة واحدة» الأفضل في مكافحة شيخوخة البشرة

يظهر مرض اعتلال الشرايين المحيطية ببساطة بسبب التقدم في السن، لكن المدخنين والذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم معرضون لخطر أكبر.

5. التفضض

يتسبب التفضض في تغير لون الجلد واللثة لمن يعانون منه بشكل دائم، وهو حالة مرضية تحدث نتيجة التعرض المزمن لعنصر الفضة، غبار الفضة، أو لأحد مركبات الفضة.

ويمكن أن تسبب جزيئات الفضة آثارا جانبية أخرى، مثل تلف الكلى، ويمكن أن تتداخل مع الأدوية التي يتناولها الشخص. ويجب تجنب مشتقات الفضة إذا ظهرت أعراض الزرقة في الجلد، واستشارة الطبيب على الفور.

6. الالتهاب الرئوي

يمكن أن تتسبب الحالات الرئوية الخطيرة أيضا في الإصابة بالزرقة، ويمكن أن يشمل ذلك الربو والالتهاب الرئوي.

ويحدث الالتهاب الرئوي نتيجة التهاب الأنسجة في الرئتين، وقد يكون سببه “كوفيد-19″، لذا عليك بإجراء اختبار إذا كان لديك أعراض.

ومن الضروري الاتصال بالطوارئ في حال تحولت شفتي طفلك أو لسانه أو وجهه أو جلده فجأة إلى اللون الأزرق.