يوم التأسيس.. الوحدة والتعليم وتعزيز التواصل دعائم قامت عليها المملكة

تواصل – فريق التحرير:

مازلنا نعيش في ذكرى يوم التأسيس العريق والتمكين الذي بدأ على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- الذي أرسى دعائم هذا الوطن قبل أكثر من ثلاثة قرون.

ودأب أبناؤه الملوك على مواصلة المسيرة وتحقيق نهضة شاملة وتطور متواصل للبناء والنماء والازدهار من إرساء دعائم قامت عليه المملكة العربية السعودية، من أبرزها:

* الوحدة:

قبل أكثر من ثلاثة قرون، قيض الله لأهل الجزيرة العربية وقبائلها هذه الأسرة المباركة فوحدت الصف وأرست دعائم الأمن وألفت بين مواطنيها حتى أصبح السعوديون أخوة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.

وحسب مقال لـ د. عبد الرحمن بن سليمان الدايل نشرته صحيفة الجزيرة، فقد أكد الملك المؤسس يرحمه الله وفي أكثر من مناسبة على ذلك الأساس القوي الذي أقام وأسس عليه هذا الصرح الموحَّد الكبير.

وبين أن الملك المؤسس أستطاع أن يقيم أنموذجًا يعتز به التاريخ على مرِّ العصور، فقد أرسى بعد أن وحّد البلاد دعائم وحدتها فسهر على نشر الأمن في ربوع الوطن، وبذل جهودًا متواصلة حتى يأمن الناس على عقيدتهم وأنفسهم وممتلكاتهم وأعراضهم، حيث كان لإقامته شرع الله القويم الأثر الذي انعكس على الحالة الأمنية في الدولة، تلك الحالة التي رصدها أبناء هذه البلاد.

* الثقافة:

المتمعن في تفاصيل الحياة الحضارية للمملكة سواء كانت اجتماعية وثقافية وأثرية لاحظ جلياً عبق التاريخ، وروح المكان المرتبطة بكل تفاصيل الماضي، حيث العادات والتقاليد التي تميز بها أباً عن جد، وانعكاس ذلك على حياتهم اليومية، ومناشطهم المعتادة، وتعاملاتهم المختلفة، وكان الاعتماد ذاتي على إمكاناتهم ومقوماتهم الطبيعية والمادية هي سر قوتهم، فتميزوا بالصبر والجلد في ظل ظروف قوية استطاعوا التغلب عليها جميعا.

وتتمتع المملكة بأنها منبع الإسلام ومهبط الوحي ولها أولوية القيادة التاريخية للعالم الإسلامية منذ أمد بعيد كونها معلماً مهماً يرصد ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية، وتحتضن صوراً ومشاهدَا تراثية دلت على المكانة الاقتصادية القوية التي كانت تعيشها المحافظة في تلك الحقبة الزمنية.

* التواصل:

“إرساء دعائم التواصل والسلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وأياديها البيضاء الممتدة إلى مختلف أرجاء العالم من الركائز الأساسية التي قامت عليها المملكة”، كانت هذه كلمات اللواء. عبد الله القحطاني لـ قناة السعودية 24،حيث أكد أن المملكة تتكئ على مبادئها الإسلامية.

وأضاف أن قادة وملوك السعودية أسسوا تاريخًا عظيمًا وقيمًا إنسانية وتصدير الثقافة والإسلامية ونشر الدين الإسلامي والقيم النبيلة، وذلك بحملها راية الإسلام عبر عقود من الزمن الذي تعتمد عليه في قوانينها وتشريعاتها وعلاقاتها مع أبناء شعبها ومع أشقائها ومع جميع دول العالم، بتثبيت دعائم حقوق الإنسان والمواطنة والانفتاح على العالم .

ما هو يوم التأسيس ؟

هو مناسبة وطنية لاستذكار تاريخ تأسيس الدولة السعودية التي أسهها الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون عريقة، حيث تأسس بها كيان عريق يحقق الوحدة والأمن والاستقرار، وتوحد فيها الناس وازدهروا وانتشرت الثقافة والعلوم وأصبحت الدرعية عاصمة للدولة السعودية.

* مراحل الدولة السعودية:

– تأسيس الدرعية في عام 850 هـ / 1446 م.

– تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1139 هـ / 1727م.

– تأسيس الدولة السعودية الثانية في عام 1240 هـ / 1824 م.

– تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1319 هـ / 1902م.

– توحيد المملكة العربية السعودية في عام 1351 هـ / 1932 م.

* أمر ملكي بأن يكون يوم 22 فبراير يومًا للتأسيس

وفي شهر فبراير من العام الماضي وللمرة الأولى احتفلت المملكة بـ”يوم التأسيس”، وذلك بعدما صدر الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأن يكون يوم 22 فبراير يومًا للتأسيس وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة الأولى عام 1139هـ / 1727م.

* 22 و23 فبراير إجازة يوم التأسيس في كافة القطاعات

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن يوم 22 فبراير إجازة رسمية بمناسبة يوم التأسيس، وكذلك يوم 23 فبراير، مشيرة إلى أن 22 فبراير يوم التأسيس عطلة رسمية لكافة القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

* الإجازة تشمل يوم 23 فبراير

وحسب وكالة “واس”، فإن الإجازة تشمل يوم 23 فبراير للمشمولين بأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بناء على المادة 128 من ذات اللائحة.

* يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

* أبرز أهداف يوم التأسيس:

1 – الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية.

2 – الاعتزاز بالرباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم.

3 – الاعتزاز بما أرسته الدولة السعودية من الوحدة والاستقرار والأمن.

4 – الاعتزاز باستمرار الدولة السعودية واستعادتها لقوة جذورها وقادتها.

5 – الاعتزاز بالوحدة الوطنية للملكة العربية السعودية.

6 – الاعتزاز بانجازات الملوك أبناء الملك عبد العزيز في تعزيز البناء والوحدة.

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