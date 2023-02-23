6 أهداف وراء تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تعديلات مقترحة في نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، على منصة استطلاع الرسمية.

هدف الوزارة من التعديلات

تهدف الوزارة من اقتراح مشروع تعديل النظام واللائحة التنفيذية إلى:

1. شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية.

2. فرض الرسم بنسبة أعلى من (2.5%) من قيمة الأرض.

3. تقليص مدة التسجيل وتوضيح نوع القرار الذي يبلغ لمالك الأرض.

4. منح صلاحية تعديل اللائحة التنفيذية للوزير بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة بناءً على المادة الرابعة عشرة من النظام.

5. إضافة تعريفات جديدة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية.

6. مرحلة واحدة لفرض الرسم.

وتضمنت التعديلات المادة الثالثة على أن تكون كالآتي:

وضع حد أعلى لقيمة الرسوم التي تفرض على الأراضي البيضاء، بنسبة لا تقل عن 2.5% من القيمة التقديرية للأرض، وبحد أعلى 10% وفقا لمعايير تضعها الوزارة.

وعدلت الوزارة بنظام “رسوم الأراضي البيضاء” ينص على أنه في حال تعذر أو توقف تطبيق الرسم خلال مدة المهلة النظامية للسداد، وكان بإمكان المكلّف التصرّف في أرضه خلال ما تبقى من هذه المدّة، فيطبّق الرسم عليها، وفقا لما يصدره الوزير من ضوابط.

وشملت التعديلات تقليص المدة التي ألزمت فيها ملاك هذه الأراضي بالتقدم إليها بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، من 6 أشهر إلى 3 أشهر.

وألزمت الوزارة في التعديلات ملاك الأراضي التي يعلن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإعلان بدلا من 6 أشهر.

فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى

في سياق متصل، كشف برنامج الأراضي البيضاء، أن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى من الرسوم في الرياض صدرت في يناير الماضي على 116 أرضًا بمساحات تتجاوز 50 مليون م2 .

وأوضح البرنامج، في بيان صحافي له، اليوم، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة في جميع المدن التي تطبق فيها الرسوم للمرحلتين الأولى والثانية منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16 ألف فاتورة، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في الرياض في مرحلتها الأولى لعام 1444/1445هـ.

المبادرة بتطوير الأراضي

ودعا البرنامج مُلاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار الفاتورة؛ تجنبًا للغرامات المترتبة على عدم السداد خلال المدة المحددة والتي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى الإلزام بسداد الرسوم المستحقة، ويمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.

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