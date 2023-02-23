الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
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مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
١٢:٥٥:٢٥ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات.

المسمى الوظيفي:

السكرتير الطبي التنفيذي III:

المؤهلات والخبرات:

  • الحد الأدنى أو المطلوب: دبلوم لمدة سنتين في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 6 سنوات من الخبرة.
  • أو دبلوم 3 سنوات في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 4 سنوات من الخبرة.
  • أو درجة البكالوريوس في سكرتير طبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. أي خبرة المطلوبة.
  • التسجيل / الترخيص.
  • نتائج IELTS مطلوبة.

فني مختبرات طبية III-74:

المؤهلات والخبرات:

  • مستوى الدرجة: شهادة الدبلوم.

كبير فني مختبرات طبية 0091:

المؤهلات والخبرات:

  • مستوى الدرجة: شهادة الدبلوم.

السكرتير التنفيذي الثاني:

المؤهلات والخبرات:

  • الحد الأدنى أو المطلوب:  سنتان دبلوم في السكرتير التنفيذي أو إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية. مع 8 سنوات من الخبرة.
  • أو درجة البكالوريوس في السكرتير التنفيذي أو إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية. مع 2 سنوات من الخبرة.
  • أو ماجستير في إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية. أي خبرة المطلوبة

طريقة التقديم

أوضحت المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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