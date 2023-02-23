مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات.

أوضحت المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

مؤسسة مسك تعلن عن وظائف للعمل في الرياض