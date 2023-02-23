فتح باب التقديم للعمل بـ “دوام جزئي” بمدينة الملك فهد الطبية

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أعلنت مدينة الملك فهد الطبية “عضو التجمع الصحي الثاني، عبر موقع “تويتر”، عن فتح التقديم للعمل بـ (دوام جزئي) عبر برنامج فني تقدير تكاليف المعتمد، الخاص بهيئة التخصصات الصحية، المُنفذ في مدينة الملك فهد الطبية.

لكنها قصرت التقديم فقط على السعوديين، وفقًا للتفاصيل التالية:

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المسمى الوظيفي

مدربين (دوام جزئي – برنامج فني تقدير تكاليف)

المؤهلات والخبرات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– شهادة في المالية أو المحاسبة.

– خبرة في المجال 1 سنة على الأقل.

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طريقة التقديم

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).