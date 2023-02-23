الجيش الأوكراني: التصدي لنحو 90 هجومًا للقوات الروسية شرقي البلاد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن الجيش الوطني تصدي اليوم، لما لا يقل عن 90 هجومًا للقوات الروسية شرقي البلاد.

أوكرانيا تطالب الغرب بدعم عسكري لحسم المعركة

وقال نائب رئيس البرلمان الأوكراني، إن أولوية الناتو والاتحاد الأوروبي وبريطانيا هي دعم أوكرانيا في أرض المعركة، مؤكدًا أن بايدن أثبت بدعمه لأوكرانيا أن الولايات المتحدة لن تخضع للتهديد الروسي.

وأضاف أن كييف ستواصل مطالبتها بضرورة الحصول على الأسلحة لطرد القوات الروسية من أراضينا، وأن خطة كييف للسلام ستناقش بشكل موسع في المرحلة القادمة، مبينًا أن بلاده ترحب بأي شركاء دوليين لمناقشة السلام لكن وفقًا لشروط الرئيس الأوكرانية.

الصين تبحث إمكانية تزويد روسيا بالسلاح

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن دعم الصين لروسيا عسكريا أو مساعدتها على تفادي العقوبات ستكون له تداعيات على علاقتها معها، مؤكدة أن الصين تبحث إمكانية تزويد روسيا بالسلاح.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني، أنه يجب إنشاء محكمة خاصة تمارس الولاية القضائية على جريمة العدوان ضد أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه منظمة العفو الدولية أنه بعد عام على الغزو الروسي لأوكرانيا يجب أن تكون حقوق الضحايا في صميم المساعي لتحقيق العدالة.

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