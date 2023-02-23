رابط التقديم.. جامعة حفر الباطن تطرح وظائف إدارية وهندسية وتقنية عبر “جدارات”

تواصل – فريق التحرير:

أعلن جامعة حفر الباطن عن توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية وقانونية عبر “جدارات” في مختلف التخصصات الإدارية والقانونية والهندسية والتقنية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – باحث استثمار.

2 – باحث تدريب وابتعاث.

3 – باحث عمليات موارد بشرية.

4 – باحث قانوني.

5 – باحث مشتريات مساعد.

6 – باحث ميزانية مساعد.

7 – مدقق حسابات.

8 – مدقق رواتب.

9 – مطوّر برامج أول.

10 – – مهندس مدني مساعد.

11 – مهندس معماري مساعد.

* التخصصات

1 – الإدارية.

2 – القانونية.

3 – الهندسية.

4 – التقنية.

* المراتب

– المرتبة السادسة.

– المرتبة السابعة.

– المرتبة الثامنة.

* طريقة التقديم

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1444/08/07هـ الموافق 2023/02/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

– المصدر – (اضغط هنا).

– الإعلان – (اضغط هنا).