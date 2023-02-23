رابط التقديم.. جامعة حفر الباطن تطرح وظائف إدارية وهندسية وتقنية عبر “جدارات”
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أعلن جامعة حفر الباطن عن توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية وقانونية عبر “جدارات” في مختلف التخصصات الإدارية والقانونية والهندسية والتقنية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية
1 – باحث استثمار.
2 – باحث تدريب وابتعاث.
3 – باحث عمليات موارد بشرية.
4 – باحث قانوني.
5 – باحث مشتريات مساعد.
6 – باحث ميزانية مساعد.
7 – مدقق حسابات.
8 – مدقق رواتب.
9 – مطوّر برامج أول.
10 – – مهندس مدني مساعد.
11 – مهندس معماري مساعد.
* التخصصات
1 – الإدارية.
2 – القانونية.
3 – الهندسية.
4 – التقنية.
* المراتب
– المرتبة السادسة.
– المرتبة السابعة.
– المرتبة الثامنة.
* طريقة التقديم
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1444/08/07هـ الموافق 2023/02/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).
– المصدر – (اضغط هنا).
– الإعلان – (اضغط هنا).