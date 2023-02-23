خلال 15يومًا.. تبرعات “ساهم” لمتضرري الزلزال تتجاوز 440 مليون ريال

تواصل – فريق التجرير:

تجاوز حجم التبرعات الشعبية بالمملكة في حملة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا 440 مليون ريال.

ووصل الرقم الإجمالي للتبرعات من خلال الحملة منذ انطلاقها في 8 فبراير الجاري حتى اليوم إلى 440 مليونًا و271 ألفًا و371 ريالاً.

اقرأ أيضًا:

“عطاؤكم يخفف عنهم”.. التبرعات لمتضرري الزلزال تتجاوز 429 مليون ريال

مليون و833 ألف متبرع

بينما وصل عدد المتبرعين في حملة (عطاؤكم يخفف عنهم)، إلى مليون و833 ألفًا و45 شخصًا، بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة.

وانطلقت الحملة الأربعاء، بتوجيه من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

اقرأ أيضًا:

بعد حرق المصحف.. تهديدات بالقتل وإشعال النار بمنزل جامع تبرعات لمتضرري زلزال تركيا

وقبل أكثر من أسبوعين، ضرب زلزال مزدوج ولاية قهرمان مرعش (جنوبي تركيا) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

https://sahem.ksrelief.org/Pages/ProgramDetails/f5ceca02-17a7-ed11-b84b-005056ac5a6e