تحطم طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية في منطقة بيلجورود

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام روسية، أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية تحطمت، اليوم الخميس، في منطقة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا.

الطائرة تحطمت قرب الحدود الأوكرانية

وأفاد حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف بتحطم طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية قرب مدينة فيلويكي بجنوب المقاطعة المحاذية للحدود الأوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية “تاس”، أن الحادث وقع خلال طلعة تدريبية من قاعدة جوية عسكرية.

وحسب “روسيا االيوم”، فقد ذكر غلادكوف في بيان مقتضب عبر “تلحرام” أن فريقًا من المحققين وموظفين بوزارة الطوارئ يعملون في الموقع، مؤكدًا أنه يجري التحقيق في سبب الحادث، وأن الوضع تحت السيطرة.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن سلطات كييف تعد للقيام باستفزاز مسلح قريبًا يستهدف جمهورية ترانسنيستريا، ستنفذه وحدات من الجيش الأوكراني، بما فيها قوات تنظيم “آزوف” القومي المتطرف.

فيما دعا الكرملين سلطات مولدوفا إلى توخي الحذر بشأن التصريحات المتعلقة بإقليم ترانسنيستيريا، وذلك بعد أن طالبت مولدوفا بضرورة نزع السلاح من الإقليم.

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