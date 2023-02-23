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قبل إسقاطه.. “البنتاجون” ينشر صورة من طائرة أمريكية للمنطاد الصيني

قبل إسقاطه.. “البنتاجون” ينشر صورة من طائرة أمريكية للمنطاد الصيني

قبل إسقاطه.. “البنتاجون” ينشر صورة من طائرة أمريكية للمنطاد الصيني
١٢:٣٥:٠٩ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية، “البنتاجون”، صورة لطيار في سلاح الجو الأمريكي (من طائرة المراقبة U-2) بينما ينظر إلى منطاد المراقبة الصيني أثناء عبوره في سماء الولايات السماء في 3 فبراير.

وفي الرابع من فبراير، أسقط الجيش الأمريكي قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية، المنطاد الذي أفاد (البنتاجون) بأنه يستخدم لأغراض التجسس ومهمته جمع معلومات حساسة.

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لكنّ بكين نفت ذلك وقالت إنه منطاد مدني هدفه جمع بيانات حول الأرصاد الجوية، انحرف عن مساره بسبب الطقس وانتهى به المطاف فوق الأراضي الأمريكية.

وأدى الحادث إلى إرجاء زيارة مقررة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين.

انتشال حطام المنطاد

والجمعة، أنهت القيادة الشمالية للجيش الأمريكي، عمليات انتشال حطام المنطاد، والبحث عن حطام اثنين من الأجسام الطائرة أسقطا قرب ألاسكا وبحيرة هورون.

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ولاحقًا الجمعة، أعلنت القيادة الشمالية في بيان منفصل أنها بصدد إنهاء عمليات البحث عن حطام جسمين طائرين أسقط أحدهما في العاشر من فبراير قبالة الساحل الشمالي لألاسكا والآخر فوق بحيرة هورون في 12 فبراير.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن واقعتي ألاسكا وبحيرة هورون غير مرتبطتين ببرنامج صيني للتجسس واسع النطاق.

الكلمات الدلالية:
البنتاجون سلاح الجو الأمريكي طائرة المراقبة U-2 منطاد المراقبة الصيني وزارة الدفاع الأمريكية

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