عبور 20 شاحنة من إغاثات المملكة لتوزيعها في المناطق السورية المتضررة من الزلزال

تواصل – فريق التحرير:

عبرت 20 شاحنة من مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم الخميس، لتوزيعها في المناطق السورية المتضررة من الزلزال.

وأوضح موفد الإخبارية عبد الله الرويس إلى تركيا، أن 20 شاحنة من مركز الملك سلمان للإغاثة عبرت اليوم لتوزيعها بالمناطق المتضررة من الزلزال في سوريا.

توزيع مواد إغاثية متنوعة لمتضرري الزلزال

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع مواد إغاثية متنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمنطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا، شملت 10 أطنان و700 كيلوجرام من السلال الغذائية و100 حقيبة إيوائية و100 خيمة و200 بطانية، استفاد منها 626 فردا بواقع 100 أسرة.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، تجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ 50 ألفًا

في الوقت نفسه، ارتفعت أعداد قتلى الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا إلى 50.306 قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية.

7242 هزة ارتدادية

ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية أمس القول إن البلاد تعرضت لسبعة آلاف و242 هزة ارتدادية منذ ذلك الزلزال، قوة 41 منها تراوحت بين 5 و6 درجات و450 هزة بين 4 و5 درجات.

وفي 6 من فبراير الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما في البلدين.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا لـ 50 ألفًا

فيديو يوثق التصدعات الأرضية في زلزال تركيا الجديد

“اليونيسف”: 8 ملايين طفل في خطر جراء زلزال تركيا وسوريا

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. انطلاق الجسر الجوي من مملكة الإنسانية إلى تركيا (فيديو)

مغادرة الطائرة الإغاثية الحادية عشرة إلى مطار غازي عنتاب الدولي ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال