قدرة الخالق.. “المجرات الجديدة” تثير ذهول العلماء حول كيفية ظهور الكون

تواصل – فريق التجرير:

أصابت صور التقطها تلسكوب “جيمس ويب”، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” العلماء بالذهول، بعدما اكتشفوا أن ست مجرات معروفة في الواقع هي أكبر بكثير مما كان يعتقد في البداية، مما أثار تساؤلات حول تكوين الكون.

ورصد “جيمس”، 6 مجرات يتراوح عمرها بين 8 مليارات و11 مليار سنة، تشبه مجرة درب التبانة، تحتوي على مجموعة ضخمة من الغاز والغبار والنجوم، كما أنها أيضًا أول ما تميز بالقضبان النجمية، وهي تجمعات للنجوم تمتد من مركز المجرة إلى قرصها الخارجي، تتميز بها المجرات الحلزونية.

ويقول علماء من الولايات المتحدة وإسبانيا والدنمارك وأستراليا، إن الحجم الحقيقي المكتشف حديثًا للمجرات يثير تساؤلات حول السنوات الأولى وتشكيل الكون، وفق ما أوردت وكالة “يو بي آي” عن مجلة “نيتشر”.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت وكالة “ناسا”، صورًا التقطها تلسكوب “جيمس ويب”، تظهر ثلاث مجرات تتجمع معًا لتشكل عنقودًا ضخمًا.

وكشفت وكالة الفضاء الأمريكية في يوليو الماضي، عن أول مجموعة كاملة من الصور التي التقطها التلسكوب، ودفعت العلماء إلى بحثها في ما يقرب من عشرين ورقة بحثية منفصلة حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

لقطات جديدة مذهلة للفضاء من “جيمس ويب”

أضخم من المتوقع

وقال جويل ليجا، الأستاذ المساعد في علم الفلك والفيزياء الفلكية بجامعة بنسلفانيا في بيان أمس الأربعاء: “هذه الأجسام أضخم بكثير مما توقعه أي شخص”.

وأضاف: “توقعنا فقط العثور على مجرات صغيرة وشابة في هذه المرحلة الزمنية، لكننا اكتشفنا مجرات ناضجة مثل مجراتنا في ما كان يُفهم سابقًا أنه فجر الكون.

وتابع: “لقد بدأنا في عمل النمذجة وحاولنا اكتشاف ماهيتها، لأنها كانت كبيرة جدًا ومشرقة. فكرتي الأولى كانت أننا ارتكبنا خطأً سنجده ونمضي قدمًا في حياتنا. لكننا لم نفعل ذلك بعد. تجد هذا الخطأ، على الرغم من الكثير من المحاولات”.

ووجد ليجا، الذي قام بنمذجة الضوء من المجرات المعنية، وزملاؤه الباحثون أن أنظمة النجوم كانت كبيرة أو ناضجة مثل مجرة “درب التبانة” في وقت كان الكون فيه 3 في المائة فقط من عمره الحالي، وذلك بعد فترة تتراوح ما بين 500 مليون و 700 مليون سنة بعد الانفجار العظيم”.

واستطرد ليجا، قائلاً: “لقد نظرنا إلى الكون المبكر جدًا لأول مرة ولم يكن لدينا أي فكرة عما سنجده. واتضح أننا وجدنا شيئًا غير متوقع إلى حد أنه يخلق في الواقع مشاكل للعلم. إن الصورة الكاملة لتشكيل المجرات المبكر تدعو إلى التساؤل”.

وأشار إلى أن تفسير حجم المجرات المكتشفة يستلزم إما تغيير نماذج علم الكونيات، أو تغيير افتراضنا لكيفية تشكل المجرات خلال الجزء الأول من الكون، بدءًا من السحب الصغيرة من النجوم والغبار وتنمو بمرور الوقت.

اقرأ أيضًا:

تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة لأبعد مجرة تشاهدها البشرية

تحول جوهري في فهم كيفية ظهور الكون

قال ليجا: “يتطلب أي من السيناريوهين تحولًا جوهريًا في فهمنا لكيفية ظهور الكون”، مضيفًا أن الصور تتعارض مع 99 في المائة من علم الكونيات، وهو مجال الميتافيزيقيا الذي يتعامل مع طبيعة الكون.

ويمنح لتلسكوب جيمس ويب، الذي بلغت تكلفة إنشائه، العلماء القدرة على النظر إلى الوراء، لما يقرب من 13.5 مليار سنة. ويعد هو أكبر تلسكوب يعمل بالأشعة تحت الحمراء في الفضاء.

وقال ليجا: “هذه هي أول لمحة عن الوراء حتى الآن، لذا من المهم أن نتفتح أذهاننا بشأن ما نراه. بينما تشير البيانات إلى أنها مجرات على الأرجح، أعتقد أن هناك احتمالًا حقيقيًا بأن يتحول عدد قليل من هذه الأجسام إلى ثقوب سوداء فائقة الكتلة محجوبة”.

وأضاف “بغض النظر، مقدار الكتلة التي اكتشفناها يعني أن الكتلة المعروفة في النجوم في هذه الفترة من كوننا أكبر بما يصل إلى 100 مرة مما كنا نعتقد سابقًا. حتى لو قطعنا العينة إلى النصف، فلا يزال هذا تغييرًا مذهلاً. ”

https://www.upi.com/Science_News/2023/02/22/science-space-nasa-james-webb-telescope-galaxies-universae/2431677081244