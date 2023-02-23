الخميس القادم.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني

تواصل – فريق التحرير:

تبدأ الاختبارات التحريرية يوم الأحد القادم الموافق السادس من شعبان، وتستمر حتى الخميس العاشر من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني مع نهاية دوام يوم الخميس المقبل.

ثم يحصل الطلبة على إجازة رسمية لمده 10 أيام حتى بداية الفصل الدراسي الثالث يوم 20 من شهر شعبان الموافق 12 من شهر مارس.

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الفصل الدراسي الثالث

وسوف يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم 20 شعبان القادم، ويستمر على حسب توزيع الفصول في جدول التقويم في الرابع من ذي الحجة، وهو الفصل الأخير للدراسة بالمملكة.

وبدأت الاختبارات الشفهية والعملية للطلبة في كافة المراحل يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر رجب، وذلك حتى يوم الثلاثاء الأول من شهر شعبان.

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ويتخلل الفصل الدراسي الثالث، إجازة عيد الفطر المبارك التي ستبدأ من يوم 22 رمضان وتستمر حتى يوم ٥ شوال، يعود بعدها الطلاب للدوام الثالث حتى نهاية الفصل في انتهاء الأسبوع الثالث عشر، حيث يقوم الطلاب بأداء الاختبارات النهائية.