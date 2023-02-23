الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الخميس القادم.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني
غموض وحيرة.. جدل علمي حول ظاهرة “الضوء الأزرق” المصاحبة للزلازل
ارتفاع ملحوظ.. إليك درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم بالمملكة
التفاصيل والتقديم.. وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
هاشتاق “صيام الخميس” يتصدر الترند.. ومغردون: “كُن من قوافل الصائمين أو المذكرين”
هل يمكن الاشتراك الاختياري بأثر رجعي في “التأمينات الاجتماعية”؟.. توضيح مهم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الخميس القادم.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني

الخميس القادم.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني

الخميس القادم.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني
١٠:٥٧:٣٢ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تبدأ الاختبارات التحريرية يوم الأحد القادم الموافق السادس من شعبان، وتستمر حتى الخميس العاشر من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني مع نهاية دوام يوم الخميس المقبل.

ثم يحصل الطلبة على إجازة رسمية لمده 10 أيام حتى بداية الفصل الدراسي الثالث يوم 20 من شهر شعبان الموافق 12 من شهر مارس.

اقرأ أيضًا:

مع بدء اختبارات الفصل الثاني.. 6 نصائح تساعد الطلاب على المذاكرة

الفصل الدراسي الثالث 

وسوف يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم 20 شعبان القادم، ويستمر على حسب توزيع الفصول في جدول التقويم في الرابع من ذي الحجة، وهو الفصل الأخير للدراسة بالمملكة.

وبدأت الاختبارات الشفهية والعملية للطلبة في كافة المراحل يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر رجب، وذلك حتى يوم الثلاثاء الأول من شهر شعبان.

اقرأ أيضًا:

بين إجازات واختبارات.. 3 مواعيد حاسمة متبقية في الفصل الدراسي الثاني

ويتخلل الفصل الدراسي الثالث، إجازة عيد الفطر المبارك التي ستبدأ من يوم 22 رمضان وتستمر حتى يوم ٥ شوال، يعود بعدها الطلاب للدوام الثالث حتى نهاية الفصل في انتهاء الأسبوع الثالث عشر، حيث يقوم الطلاب بأداء الاختبارات النهائية.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الاختبارات الشفهية والعملية الفصل الدراسي الثالث امتحانات الفصل الدراسي الثاني موعد الاختبارات التحريرية

مواد ذات صلة

المزيد
ولادة في الجو.. فريق طبي يُولد راكبة على متن الطائرة

ولادة في الجو.. فريق طبي يُولد راكبة على متن الطائرة

٠٩:٤٦ ص، الأحد، ١٥ يناير ٢٠٢٣
“الدفاع المدني” بالمدينة يخلي ركاب حافلتين بسبب الأمطار دون إصابات

“الدفاع المدني” بالمدينة يخلي ركاب حافلتين بسبب الأمطار دون إصابات

٠١:٢٩ ص، السبت، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
موجز الظهيرة| البنوك تؤكد جاهزيتها لصرف رواتب الموظفين.. و«الإحصاء»: نسبة تملّك الأُسر للمساكن 49.8%

موجز الظهيرة| البنوك تؤكد جاهزيتها لصرف رواتب الموظفين.. و«الإحصاء»: نسبة تملّك الأُسر للمساكن 49.8%

٠١:٣٢ م، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦
“إحكام” توضح المهلة اللازمة لاستكمال الطلبات المرفوعة سابقا

“إحكام” توضح المهلة اللازمة لاستكمال الطلبات المرفوعة سابقا

٠٦:٣٦ م، الأحد، ١٩ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *