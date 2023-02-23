بعضها يصل لـ 80%.. عروض وخصومات “لا تفوتك” بمناسبة يوم التأسيس

تواصل – فريق التحرير:

يبحث أغلب المواطنين عن عروض خاصة لشراء المنتجات والسلع بمناسبة يوم التأسيس.

ليس المواطنون وحدهم، بل تستغل الشركات الكبرى ومنافذ البيع تلك المناسبة وتبدأ في بيع وترويج منتجاتها ووضع أسعار خاصة لجذب الزبائن.

وتقدم صحيفة “تواصل” خدمة خاصة لقرائها تتضمن أبرز السلع والخدمات التي ستكون متاحة بأسعار مخفضة.

1- الخطوط الجوية

أعلنت خطوط الطيران الجوية السعودية عن خصم 35% على جميع الرحلات بمناسبة يوم التأسيس.

وقامت بعمل خصومات ضخمة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس وتتمثل التخفيضات كالتالي:

– تم توحيد سعر تذكرة السفر لتصبح قيمتها 122 ريالاً للسفر الداخلي.

– أسعار التذاكر السفر من الدمام إلى الطائف تكون بقيمة 89 ريالاً.

– أسعار التذاكر من جدة إلى القاهرة هي 197 ريالاً.

– أسعار السفر من الدمام إلى تبوك تكون 298 ريالاً للتذكرة.

2- فلاي إن للطيران

عن خصم يصل إلى 22% على حجوزات الفنادق والطيران.

3- سوق العثيم

يقدم تخفيضات تصل بنسبة 80% واكثر من ذلك على جميع السلع والمنتجات التي يقدمها للافراد.

4- دانا للعطور

أعلنت على خصم 50% على جميع أنواع العطور التي تقدمها في يوم التأسيس.

5- عطور رسيس

تشمل التخفيضات خصم 50% على كل المنتجات.

6- متجر نادي الهلال

خصومات من 22% إلى 49%.

7- منسوجات القثمي

40 % خصم على جميع الأقمشة، والعرض ساري من 17 إلى 28 فبراير.

8- ميلين

أطلقت شركة ميلين، المتخصصة في البياضات، وجميع مستلزمات غرفة النوم والاستحمام، وبعض الأدوات المنزلية، عروض يوم التأسيس، ووصلت نسبة الخصومات إلى 65٪ على مجموعة كبيرة من المنتجات.

9- متجر جرير

يقدم المتجر مجموعة من العروض على الهاتف المحمول، حيث يأتي هاتف سامسونج جالاكسي زد فيليب 3، بتخفيض حوالي 12% عن سعره الأساسي، ويأتي بذاكرة 256 جيجا، وذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجا، ويباع بمبلغ 499 ريال.

– شاشة شاومي حجمها 55 بوصة مقدمة بخصم حوالي 33% أي بمبلغ 999 ريال فقط.

– هاتف هواوي Y5p خصم 7% ويأتي بسعر 369 ريال سعودي وذاكرة هاتف 32 جيجا.

– تليفون تي سي ال +10 يأتي بسعر 699 ريال أي خصم 12%، كما أنه يأتي بسعة ذاكرة تصل إلى 256 جيجا.

10- متجر نون

يقدم المتجر العديد من الخصومات على منتجات عديدة من بينها ما يلي:

– إنفانتينو حمالة أطفال متطورة قابلة للتحويل 4 في 1، اللون رمادي، بسعر 82 ريال بدلا عن 285، بتخفيض 71%.



– كانجرو طقم أحبال مقاومة للتمرينات الرياضية بسعر 29 ريال بدلا عن 56، بتخفيض 48%.

– لينوفو Earphone سماعات لاسلكية مدخل type c بسعر 47.91 ريال، بدلا عن 193، بتخفيض 75%.

– دومبو مشط لفرد وتجعيد الشعر بجبيرة تلقائية أسود اللون مقاس 3 x 27 سم، بسعر 95 ريال بدلا عن 206، بتخفيض 53%.

– جويزيوس طاولة دراسة مكتب كمبيوتر مع خزانة كتب بسعر 400 ريال بدلا عن 800 بخصم 50%.

– أجوني عباية مطرزة بأكمام واسعة أسود، بسعر 191 ريال بدلا عن 405، بخصم 52%.

ليس هذا فقط، بل قامت العديد من المطاعم بوضع خصومات وكوبونات هدية، وأيضا الكثير من محلات الملابس الرجالية مثل دار الأحبة قد خفضت منتجاتها بنسبة 25% على جميع الملابس الرجاليه في هذا اليوم.

بداية التأسيس في المملكة

في 22 من فبراير من كل عام، تحيي المملكة ذكرى تأسيس الدولة السعودية، التي وضع لبنتها الأولى الإمام محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى، وأصبح أول حكامها.

تأسست الدولة السعودية الأولى في الدرعية، (العاصمة الأولى للدولة، وتبعد عن مركز الرياض العاصمة حاليا 20 كيلومترًا)، منتصف عام 1139هـ (22 فبراير 1727) على يد الإمام محمد بن سعود، وكان عمره آنذاك 30 عامًا.

توحيد الدرعية

وعمل الإمام محمد بن سعود آنذاك على القضاء على حالة الفوضى في شبه الجزيرة العربية، وبدأ بمدينته “الدرعية” ووحَّد شطريها، وجعلها تحت حكم واحد، بعد أن كان الحكم متفرقًا بين مركزين لها.

وتوالى أربعة حكام على حكم الدولة السعودية الأولى، التي لعبت منذ قيامها دورًا كان له آثارٌ بعيدةٌ في التغير الذي أصاب شبه الجزيرة العربية في مختلف ميادين الحياة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، حيث وحّدَت ليس فقط الكيانات النجدية الصغيرة بل امتد نفوذها على معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية.

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