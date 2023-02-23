ارتفاع ملحوظ.. إليك درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في مكة المكرمة، و32 درجة في شرورة، و31 درجة في جازان ونجران وبريدة والخرج والقنفذة والأحساء، و30 في المدينة المنورة ولارياض والتنهات وبيش والدهناء.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف 6 درجات مئوية، والقريات 7، وسكاكا 6، وعرعر وأبها 8، والباحة 9، ورفحاء وتبوك وسكاكا10 درجات مئوية.

رياح تحد من مدى الرؤية على 7 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة.

أمطار ورياح نشطة

وأضاف أنه يتوقع أن تنشط الرياح التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض، والشرقية.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

وأشار إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والقصيم وحائل.

أمطار خفيفة ومتفرقة على المنطقة الشرقية

كما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني أن يشهد اليوم الخميس ثاني أيام إجازة يوم التأسيس تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من شمال المنطقة الشرقية وشرق الحدود الشمالية.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع نشاط الرياح المغبّرة على الرياض والمدينة و 5 مناطق

عاجل.. سحب رعدية ممطرة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا تحد من مدى الرؤية على 7 مناطق