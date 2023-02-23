التأمينات الاجتماعية تُحدد 6 حالات يتم فيها إيقاف المعاش

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، أن هناك حالات معينة يتم فيها إيقاف المعاش عن المستفيد.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن إيقاف المعاش للمستفيد يكون في الحالات التالية:

* حالات إيقاف المعاش:

1 – الوفاة.

2 – زواج إحدى المستفيدات.

3 – انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين.

4 – التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.

5 – تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ 26 سنة.

6 – بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة ما لم يثبت مواصلته للدراسة.

عدد مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في ساند

في الوقت نفسه، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عدد مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق والحصول على دعم “ساند”، حيث تشمل مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في ساند وفقًا للتأمينات الاجتماعية ما يلي:

* مدد الاشتراك المؤهلة في “ساند”

– يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهر خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى.

– يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهر خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثانية.

– يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة.

– يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرا خلال الثمانية وأربعين شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة.

وأشارت إلى أنه عند توفر الشروط المؤهلة لاستحقاق صرف ساند، ستظهر ملاحظة تفيد بأهليتك للصرف، وفي حال عدم الاستحقاق ستظهر الأسباب غير المؤهلة للحصول على التعويض.

اقرأ أيضًا:

تنويه مهم من التأمينات الاجتماعية حول شراء مدة الخدمة

ماذا يحدث إذا عاد صاحب معاش التقاعد المبكر للعمل؟.. التأمينات تُجيب

3 صلاحيات ممنوحة إلى مفتشي التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها

“التأمينات” تكشف عن خطوات صرف التعويضات في إصابات العمل