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هل يمكن الاشتراك الاختياري بأثر رجعي في “التأمينات الاجتماعية”؟.. توضيح مهم

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هل يمكن الاشتراك الاختياري بأثر رجعي في “التأمينات الاجتماعية”؟.. توضيح مهم

هل يمكن الاشتراك الاختياري بأثر رجعي في “التأمينات الاجتماعية”؟.. توضيح مهم

هل يمكن الاشتراك الاختياري بأثر رجعي في “التأمينات الاجتماعية”؟.. توضيح مهم
١٠:٣٢:٤٢ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع للتأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المغردين قال فيه: “موظف ترك العمل من تاريخ 2019 السؤال هل النظام يسمح له بالاشتراك الاختياري بأثر رجعي؟”.

وأضاف الحساب: “لا يمكن التقدم بطلب اشتراك اختياري بأثر رجعي، ويمكن للمشترك الذي توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات الاشتراك اختياريًا والاستفادة من منافع الاشتراك الاختياري”.

حقوق المرأة التقاعدية

في وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنّ حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها، وتصرف للمستفيدين من الورثة.

وقال الحساب الرسمي “للعناية بالعملاء” في موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الشأن: “حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها وتصرف للمستفيدين من ورثتها، حتى لو كان والدهم موظفًا أو متقاعدًا”.

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نظام التقاعد 

وفي أغسطس 2019، بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تنفيذ المرسوم الملكي القاضي بالمساواة في سن التقاعد بين الرجال والنساء.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنها باشرت في تنفيذ المرسوم الملكي الصادر عن مجلس الوزراء السعودي القاضي بتعديل المادة (38) من نظام التأمينات، اعتبارًا من مطلع أغسطس 2019، الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، حيث يكون 60 عاما لكلا الجنسين.

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وأشارت المؤسسة إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية كان يسمح للمرأة بالحصول على معاش التقاعد بمجرد بلوغها الـ 55 عامًا، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، ما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة بمجرد بلوغها سن التقاعد.

يشار إلى أن “التأمينات الاجتماعية” أعلنت في وقت سابق أن الورثة يستحقون كامل المعاش إذا كانوا ثلاثة فأكثر، ويوزع المعاش بنسبة 75% إذا كان الورثة اثنين فقط، ويوزع بنسبة 50% إذا كان المستحق واحدًا فقط.

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