التفاصيل والتقديم.. وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

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يعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

ويشترط أن يكون المتقدم للوظائف المتاحة سعودي الجنسية، وفقًا للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية

-مهندس اتصالات تصميم الموجي.

-مهندسو اتصالات Datalink.

-مهندس نظم تحكم.

-مهندس تحكم ومحاكاة أول.

-مهندس أنظمة مدمجة.

-مهندس برمجيات أول.

-كبير فنيي إلكترونيات الطيران.

-مهندس أول تكامل واختبار إلكترونيات الطيران.

-مهندس تصميم إنشائي.

-أخصائي المشتريات.

-مشرف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

-مهندس برمجيات.

-والمزيد …

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طريقة التقديم

أوضح المركز أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).