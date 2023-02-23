هاشتاق “صيام الخميس” يتصدر الترند.. ومغردون: “كُن من قوافل الصائمين أو المذكرين”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “صيام الخميس”، الترند في المملكة، صباح اليوم، فيما عبر مغردون عن صيام هذا اليوم استعدادًا لشهر رمضان المبارك الذي يحل علينا خلال أيام قليلة.

وقال مغرد: “للصوم أجرٌ لا يحاطُ بقدره وموفقٌ من صامَ من بين الأنام”.

بينما أضاف آخر: “يوم القيامة تُفتح أبواب الجنة الثمانية، ومنها باب الرّيان فيُنادَى الصائمون ليدخلوا منه”.

أهمية صيام النوافل

وتابع أحد المغردين مستعينًا بحديث للنبي الكريم: قال ﷺ “من صام يومًا في سبيلِ اللهِ باعدَ اللهُ وجهَهُ عن النَّارِ سبعينَ خريفًا” ـ إذا لم تكن من قوافل الصائمين فكن من قوافل المذكرين .

وواصل مغرد رابع قائلاً: “لا يزال عبدي يتقرَّب إلي بالنوافل حتى أُحبَّه.. اللهمَّ حُبك وحب كل عملٍ يُقربنا إلى حُبك”.

شهر رمضان

ويستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان الكريم، الذي يعد أفضل الشهور عند الله، ففيه نزلت آيات الذكر الحكيم، وفيه يكون العبد قريبًا إلى ربه بالدعاء والصيام والقيام.

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