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توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن نتيجة الأهلية بعد استيفاء الشروط

توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن نتيجة الأهلية بعد استيفاء الشروط

توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن نتيجة الأهلية بعد استيفاء الشروط
١٠:٣١:٤٩ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية، ممثلة في نظام الضمان الاجتماعي، أن دراسة أهلية المستفيد تتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة.

نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، مطابقة تلك البيانات الواردة مع الجهات الأخرى، ويتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي.

خطوات تقديم شكوى مالية لعدم صرف الضمان

وأوضح حساب الضمان الاجتماعي لخدمة المستفيدين على “تويتر”، أن الخدمة تتيح تقديم شكوى مالية في حال لم يتم صرف الضمان الاجتماعي، في الدورة التي يستحق فيها المستفيد المعاش.

وأكد أن ذلك يتم بتقديم الشكوى خلال الفترة النظامية لذلك وهي، 30 يومًا من تاريخ 10 ميلادي من كل شهر، مشيرًا إلى أن خطوات الدخول على الخدمة هي كالآتي:

1 – الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

2 – الدخول على الصفحة الرئيسة.

3 – برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

4 – الدخول على الدفعات المالية.

5 – تقديم شكوى مالية.

6 – تصنيف الشكوى وتحميل الوثائق اللازمة.

7 – بعد الضغط على إرسال الشكوى ستظهر رسالة تأكيد.

8 – عليك تأكيد الطلب ومتابعة حالة الشكوى وتفاصيلها من خلال صفحة الشكاوى المالية.

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أخبار السعودية الضمان الاجتماعي دراسة الأهلية شكوى مالية صرف الضمان نتيجة الأهلية وزارة الموارد البشرية

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