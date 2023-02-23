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بقوة 7.2 درجة.. أول فيديو للزلزال الذي ضرب الصين وطاجيكستان

بقوة 7.2 درجة.. أول فيديو للزلزال الذي ضرب الصين وطاجيكستان

بقوة 7.2 درجة.. أول فيديو للزلزال الذي ضرب الصين وطاجيكستان
١٠:٣٠:٢٦ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت كاميرا مراقبة داخل إحدى البنايات، لحظة ضرب الزلزال منطقة الحدود بين الصين وطاجيكستان في وقت مبكر اليوم.

ويظهر المقطع المتداول، الاهتزاز الرهيب الناجم عن شدة الزلزال مما تسبب في سقوط عدد من المحتويات داخل البناية.

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قوة الزلزال

وقال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) نقلاً عن مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا بقوة 7.2 درجة هز طاجكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحًا (0037 بتوقيت جرينتش) على عمق عشرة كيلومترات.

وذكر التلفزيون أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترًا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في مدينتي كاشجر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينجيانج الصيني.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بقوة 6.8 درجات وضرب شرق طاجكستان قرب الحدود مع الصين.

ولم تتوفر أي تفاصيل عن مدى الأضرار والخسائر البشرية التي أحدثها الزلزال.

الكلمات الدلالية:
الزلزال الصين طاجكستان كاميرا مراقبة

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