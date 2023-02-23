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“اليورو يواصل تراجعه”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
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“اليورو يواصل تراجعه”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

“اليورو يواصل تراجعه”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

“اليورو يواصل تراجعه”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
٠٩:٥٢:٥٣ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس 23 من فبراير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.99 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.53

فرنك سويسري 4.04

أسعار العملات الأجنبية أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.00 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالتالي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.54

فرنك سويسري 4.05

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