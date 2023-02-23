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انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 193 ريالاً
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انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 193 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 193 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 193 ريالاً
٠٩:٥٣:٣٣ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس 23 من فبراير، بشكل طفيف مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، حيث سجل عيار 24 نحو 220.74 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 202.35 ريال.

عيار 21 يسجل 193.16 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 193.16 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 165.56 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.77 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 110.37 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6865 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1545 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 220.745 ريال.

أسعار الذهب أمس 

وأمس، سجل عيار 24 نحو 221.59 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 203.13 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 193.90 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 166.20 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.26 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 110.80 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6891 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1551 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 221.591 ريال.

كما ارتفع الذهب في السوق الفورية أمس بنسبة 0.1% إلى 1835.79 دولار للأوقية، بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1844 دولارا للأوقية.

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