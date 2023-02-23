من الذي سقط من سلم طائرة الرئاسة الأمريكية في بولندا؟.. فيديو يكشف الحقيقة

تواصل – وكالات:

أثارت لحظات تعثر موظف على سلم طائرة الرئاسة الأمريكية في بولندا حالة من الجدل حول ما إذا كان الشخص الذي تعثر هو الرئيس السبعيني جو بايدن.

حقيقة سقوط شخص من سلم الطائرة الرئاسية

وكشف مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تعثر إحدى موظفات البيت الأبيض حيث اندفعت منحدرة بشدة من على سلم الطائرة خلال رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11777233/Passenger-fall-steps-Air-Force-One-calamitous-scenes-presidents-tour.html?ico=embedded

وحسب “روسيا اليوم”، فقد تم تصوير لحظة السقوط أمس الثلاثاء لدى وصول الطائرة إلى مطار وارسو، وبثتها محطة تلفزيونية بولندية، حيث تأتي الواقعة بعد رحلة بايدن المفاجئة التي استمرت لساعات إلى كييف، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فلاديمر زيلينسكي.

شاهد.. بايدن يتعثر على سلم الطائرة بعاصمة أوروبية

وتتوالى المواقف الغريبة والمحرجة التي يظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي كان آخرها في العاصمة البولندية وارسو، حيث ظهر بايدن وهو يصعد درج الطائرة، بينما تعثر على السلم دون أسباب واضحة، لكنه استكمل سيره ووصل إلى الباب، ثم توقف لثوان، ولم يبد أي حركة.

وفي أواخر عام 2021، سقط 3 مرات عندما حاول الصعود على متن الطائرة الرئاسة قبل رحلة إلى أتلانتا.

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