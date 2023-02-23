طاجيكستان الأحدث.. الزلازل تهز 10 دول في العالم خلال 96 ساعة

تواصل – فريق التحرير:

تتصاعد المخاوف بشكل مستمر بعد العديد من الزلازل التي هزت عدة دول في العالم، وخاصة الشرق الأوسط، خلال فترة لا تتجاوز 96 ساعة.

وتنتشر أحزمة الزلازل في عدة مناطق مختلفة حول العالم، حيث يمر بعض هذه الأحزمة في دول عربية وأخرى شرق أوسطية، ومنها: تركيا، العراق، إيران، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، مصر، قبرص، اليونان.

ونتناول خلال هذا التقرير أهم الزلازل التي حدثت في هذه الدول.

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زلزال طاجيكستان

يعتبر زلزال طاجيكستان هو أحدث هذه الزلازل، والذي وقع صباح اليوم الخميس، على عمق حوالي 20.5 كيلومترا (12.7 ميلاً).

وقال التلفزيون الرسمي في بكين إن الصين سجلت زلزالا بقوة 7.3 درجة قرب حدود شينجيانغ مع طاجيكستان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بقوة 6.8 درجات وضرب شرق طاجكستان قرب الحدود مع الصين.

ووفقًا لمركز رصد الزلازل الصيني، فقد وقع الزلزال بالقرب من الحدود مع منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غرب الصين.

ولم تتوفر أي تفاصيل عن مدى الأضرار والخسائر البشرية التي أحدثها الزلزال.

زلزال العراق

بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”: سجلت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، حدوث هزة أرضية، صباح أمس الأربعاء، بقوة 4.5 درجة في محافظة نينوى شمالي البلاد.

الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 10:09:12 بالتوقيت المحلي وتبعد 39 كيلومترًا جنوب غربي قضاء الحضر من محافظة نينوى.

تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين في مكان الحدث بشعور متفاوت”، ولم ترد أي خسائر تذكر.

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زلزال لبنان

وضربت هزة أرضية، صباح أمس الأربعاء، لبنان. وقال المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل في لبنان إن “هزة أرضية بقوة 4.20 درجات بمقياس ريختر ضربت شرق البحر المتوسط قبالة الساحل الجنوبي للبنان”، وفق “الأناضول”.

وشعر بعض سكان المناطق الساحلية اللبنانية بالهزة لليوم الثاني على التوالي.

زلزال فلسطين

من جانبها، أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، الاثنين الماضي، أن هزة أرضية ضربت شمالي فلسطين بقوة 4.2 درجات، واستمرّت 10 ثوان.

وأضافت أن الهزة ضربت على عمق 18 كم، شرق البحر الأبيض المتوسط، مضيفة أن مواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية شعروا بالهزة.

ومساء الاثنين الماضي، شعر سكان لبنان وفلسطين بهزة أرضية قوية دفعت العديد من السكان إلى النزول إلى الشوارع خوفًا من انهيار المباني، بالتزامن مع وقوع زلزالين جديدين بولاية هطاي التركية شعر بهما مواطنون في سوريا وفلسطين ومصر.

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زلزال سوريا

أفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في سوريا، صباح الثلاثاء الماضي، أن زلزالا بلغت قوته 3.6 درجة وقع غرب اللاذقية في تمام الساعة 11:24 صباحًا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).

وأعلن الدفاع المدني السوري إصابة 190 مدنيًا بكسور وجروح متفاوتة وحالات إغماء وانهيار لأبنية متصدعة شمال غربي سوريا نتيجة الزلزال الجديد.

زلزال إيران

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الثلاثاء الماضي، عن وقوع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غرب بندر عباس في إيران.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الزلزال ضرب منطقة تقع شمال غربي منطقة بندر عباء، على عمق 21 كيلومترا.

ولم ترصد السلطات الإيرانية أي أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وفجر أمس الأربعاء، ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر قرية “درز” في محافظة فارس جنوب غرب البلاد، في عمق 11 كم من الأرض، وفقًا لوكالة “إرنا” الرسمية.

وقعت الهزة على مسافة 113 كيلومترا من شمال غربي بندر عباس في جنوب البلاد، لم يتسبب الزلزال في درز لارستان في وقوع أي إصابات.

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زلازل تركيا

وتأتي هذه الهزات المتتالية بعد زلزالي هطاي المزدوجين الأخيرين بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر بجنوبي تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” عبر حسابها على الإنترنت، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء “دفنه” في ولاية هطاي.

وذكرت أن الزلزال الثاني وقع بعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر في قضاء صمانداغ بهطاي، وخلّفا مصرع 10 أشخاص.

وقبل أسبوعين ضرب زلزالان ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا، بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات، طال تأثيرهما 10 دول على الأقل، منها مصر وقبرص واليونان، ما خلّف أكثر من 50 ألف قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية.