قصة يوم التأسيس.. من هنا وُضعت لبنة الدولة الأولى

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في 22 من فبراير من كل عام، تحيي المملكة ذكرى تأسيس الدولة السعودية، التي وضع لبنتها الأولى الإمام محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى، وأصبح أول حكامها.

تأسست الدولة السعودية الأولى في الدرعية، (العاصمة الأولى للدولة، وتبعد عن مركز الرياض العاصمة حاليا 20 كيلومترًا)، منتصف عام 1139هـ (22 فبراير 1727) على يد الإمام محمد بن سعود، وكان عمره آنذاك 30 عامًا.

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توحيد الدرعية

وعمل الإمام محمد بن سعود آنذاك على القضاء على حالة الفوضى في شبه الجزيرة العربية، وبدأ بمدينته “الدرعية” ووحَّد شطريها، وجعلها تحت حكم واحد، بعد أن كان الحكم متفرقًا بين مركزين لها.

وتوالى أربعة حكام على حكم الدولة السعودية الأولى، التي لعبت منذ قيامها دورًا كان له آثارٌ بعيدةٌ في التغير الذي أصاب شبه الجزيرة العربية في مختلف ميادين الحياة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، حيث وحّدَت ليس فقط الكيانات النجدية الصغيرة بل امتد نفوذها على معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية.

نظام قائم على الشريعة الإسلامية

وأحدثت الدولة السعودية الأولى نظامًا اقتصاديًا قائمًا على الشريعة الإسلامية كان له أثر بعيد على سكان المناطق التي خضعت لنفوذها ونظمت أمور هذه المناطق الاقتصادية والمالية.

ونجحت في إقامة مجتمعٍ مترابطٍ اجتماعيًّا طيلة فترة سيادتها. وقد شجع حكام الدولة السعودية الأولى العلم والعلماء، وإحياء العلوم الشرعية.

ولم يكن الإمام محمد خاضعًا لأي نفوذ في المنطقة أو خارجها. وقد استطاع أن يوحد معظم منطقة نجد والبلدات الأخرى تحت راية الوحدة.

ونتيجة لقيام الدولة السعودية الأولى ظهر الكثير من العلماء وازدهرت المعارف والنواحي العلمية والاقتصادية، وأنشئ العديد من المؤسسات والنظم الإدارية، وأصبحت الدولة تتمتع بمكانةٍ سياسيةٍ كبيرةٍ نتيجةً لقوتها، واتساع رقعتها الجغرافية.

عمر الدولة السعودية الأولى

استمرت الدولة السعودية الأولى 91 عامًا، وتحديدًا حتى عام 1233هـ (1818م).

وفي العام الماضي صدر الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –يكـون الـ 22 من فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة ويصبح إجازة رسمية.

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية.

إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.