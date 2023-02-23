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“الخثلان” يوضح حكم تأخير قضاء صيام رمضان إلى شعبان

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“الخثلان” يوضح حكم تأخير قضاء صيام رمضان إلى شعبان

“الخثلان” يوضح حكم تأخير قضاء صيام رمضان إلى شعبان

“الخثلان” يوضح حكم تأخير قضاء صيام رمضان إلى شعبان
٠٨:٥٢:٥٣ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان حكم تأخير قضاء صيام رمضان إلى شهر شعبان.

وأضاف على حسابه في “تويتر”، أن من كان عليه أيام أفطرها من نهار رمضان فيُسن له المبادرة إلى قضائها على الفور بعد يوم العيد مباشرة، لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط للإنسان، فإنه لا يدري ما يعرض له.

يُستحب أن يكون القضاء متتابعًا

وأشار إلى أنه يستحب أن يكون القضاء متتابعًا، وذلك لقول بن قدامه رحمه الله: ” لا نعلم بين أهل العلم اختلافًا في استحباب التتابع في قضاء رمضان”، لأنه أشبه بالأداء، وفيه خروج من الخلاف، لكنه يجب.

الحكمة من إكثار النبي ﷺ من الصيام في شعبان

ونوه إلى أن الحكمة من إكثار النبي ﷺ من الصيام في شهر شعبان تتبين في حديث شريف أخرجه النسائي وصححه بن خزيمة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: “قلت يا رسول الله: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم”.

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