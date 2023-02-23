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“الرخصة منتهية”.. تعرف على شروط دخول البحرين بالسيارة

“الرخصة منتهية”.. تعرف على شروط دخول البحرين بالسيارة

“الرخصة منتهية”.. تعرف على شروط دخول البحرين بالسيارة
٠٨:٣٥:٥٨ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن شروط السماح للسيارة بالخروج من المملكة عبر منفذ البحرين.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين يقول إن استمارة السيارة منتهية منذ شهر، فهل يستطيع بها دخول منفذ البحرين؟

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وأجابت الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” بالآتي:

-يجب حمل أصل الاستمارة.

-يجب أن تكون سارية المفعول.

-أن يكون قائد المركبة هو مالكها.

-أو يلزم وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة عند العبور من المنفذ الجمركي.

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شروط دخول البحرين بالسيارة

يتطلب دخول أفراد ومواطني المملكة إلى البحرين استيفاء مجموعة من الشروط على النحو الذي تحدده حكومة البحرين كالآتي:

-يحمل الشخص تصريحًا رسميًا أو تصريحًا من حكومة البحرين لدخول البلاد.

-يجب أن يكون عمر الشخص عند دخوله الأراضي البحرينية أكثر من 18 عامًا.

-الشخص المسافر لديه جواز سفر ساري المفعول لدخول البحرين.

-من الضروري التأكد من سلامة صحة المسافر من خلال تقديم نموذج الامتثال الصحي المكتمل إلى مراكز المراقبة الصحية.

 

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