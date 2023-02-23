بعد استشهاد 11 وإصابة 100.. رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحامَ الاحتلال لنابلس

تواصل – واس:

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اقتحامَ قوات الاحتلال مدينة نابلس الفلسطينية، في انتهاكٍ خطرٍ لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وندد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى في بيانٍ بهذا الاعتداء، الذي تسبَّب في سقوط 11 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 بعضهم حالته خطيرة.

رابطة العالم الإسلامي تطالب بتدخل دولي

وأهاب بأهمية العمل على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلِّ الممارسات التي تقوّض فرص الحل في المناطق المحتلة، مجدِّداً التأكيد على موقف رابطة العالم الإسلامي الراسخ إلى جانب الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى حلِّ قضيته المصيرية، التي تعدّ في طليعة القضايا الدولية الملحّة والمؤلمة.

وطالب المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه المدنيين، ومنع أي تصعيدٍ خطرٍ يفضي إلى تداعي حلّ القضية، ومواصلة العُنف الذي تدفع ثمنه الدماء البريئة، ويعود بجهود السلام للوراء.

استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة 100 آخرين

يأتي هذا بعد ارتفاع عدد شهداء مدينة نابلس إلى 11 شهيدًا، بعد استشهاد فلسطيني متأثراً بجروحه التي أصيب بها خلال عدوان قوات الاحتلال على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، أنه باستشهاد مسن فلسطيني، يرتفع عدد شهداء مدينة نابلس إلى 11 شهيداً، وأكثر من 100 جريح، 7 منهم في حالة الخطر.

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