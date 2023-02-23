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هاشتاق “يوم التأسيس” يتصدر الترند.. ومغردون: “كل عام والمملكة في عزّ”
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هاشتاق “يوم التأسيس” يتصدر الترند.. ومغردون: “كل عام والمملكة في عزّ”

هاشتاق “يوم التأسيس” يتصدر الترند.. ومغردون: “كل عام والمملكة في عزّ”

هاشتاق “يوم التأسيس” يتصدر الترند.. ومغردون: “كل عام والمملكة في عزّ”
٠٩:٢٢:٠٤ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “يوم التأسيس” الترند في المملكة، صباح اليوم، بالتزامن مع احتفال المواطنين بذكرى يوم التأسيس والتي تتوافق مع يوم 22 فبراير من كل عام.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تداول مغردون عشرات التغريدات التي تعبر عن حبهم لهذا اليوم الذي تأسست فيه المملكة ثم أصبحت واحدة من أفضل دول العالم اليوم.

وقال أحد المغردين: “22 فبراير يحكي أعوامًا من العزة والشموخ، كل عام وهي مصدر الفخر والعطاء والأمان، كل عام والمملكة في عزّ، رخاء، استقرار، أمن وأمان، وشعبها في خير وحب وصحة وسلامة، كل عام والسعوديه تعانق السماء عزاً وشموخاً”.

الوطن العظيم

وأضاف آخر: “يوم التأسيس السعودي تختصر مشاعر الحبّ والانتماء الذي يحملــه كل مواطن سعودي لوطنه، الوطن العظيم هو الذي يعيش داخل القلوب والخواطر، وهو الذي يقطن فيه أبناؤه وبناته، والمملكة دولةٌ عظيمة تملك تاريخًا حافلًا ومجيدًا”.

وتابع مغرد ثالث: “تأسست الدولة السعودية الأولى على يد الإمام المؤسس محمد بن سعود يوم 22 فبراير سنة 1139هـ / 1727م”.

وواصل مغرد رابع: “في يوم التأسيس نفخر بمسيرة ثلاثة قرون من الأمجاد، ونعتز بحاضر مُلهم تحت ظل القيادة الرشيدة – حفظها الله”.

يوم التأسيس

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

وفي هذا اليوم يخرج أغلب المواطنين للتنزه وقضاء الأوقات السعيدة في الخارج محتفلين بيوم تأسست فيه مملكتهم، وأصبحت ذات شأن بين الدول.

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