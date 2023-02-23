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فجر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة مع برد الشعبة في حفر الباطن

فجر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة مع برد الشعبة في حفر الباطن

فجر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة مع برد الشعبة في حفر الباطن
٠٨:٢٩:١٢ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية شديدة البرودة، تساقطت، صباح اليوم، كميات غزيرة من الأمطار على الشعبة في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت الشعبة في حفر الباطن لهطول أمطار غزيرة وكميات من البرد والصقيع في الساعات الأولى من صباح اليوم.

رياح تحد من مدى الرؤية على 7 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة.

أمطار ورياح نشطة

وأضاف أنه يتوقع أن تنشط الرياح التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض، والشرقية.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

وأشار إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والقصيم وحائل.

أمطار خفيفة ومتفرقة على المنطقة الشرقية

كما توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن يشهد اليوم الخميس ثاني أيام إجازة يوم التأسيس تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من شمال المنطقة الشرقية وشرق الحدود الشمالية.

رياح محركة للرمال وعلى المتنزهين الحذر

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع نشاطًا للرياح من متوسطة لشبه قوية محركة للرمال على أجزاء من المناطق الوسطى والغربية والشرقية، مطالبًا من له رغبة بالتنزه في البر بالبعد عن المناطق الرملية.

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