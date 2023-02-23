“الجوازات”: هذه مدة منع الدخول لمن كسر تأشيرة الخروج والعودة

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بشأن مدة العودة لمن كسر تأشيرة الخروج والعودة بغرض العمل.

وقال المغرد: “تكرمًا كم مدة منع العودة لمن كسر تأشيرة الخروج والعودة بغرض العمل”.

وأضافت: “تنص التعليمات على من خرج ولم يعد يُمنع من الدخول لمدة 3 سنوات”.

إلغاء بلاغ التغيب

في وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للمستفيد إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ.

الخدمة تتم خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أنه خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ يمكن للمستفيد إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية، وذلك من خلال خدمة ” تواصل ” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية

وأضافت أن هذه الخدمة تُمكّن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعوقهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية.

تعليمات

1 – المرفقات، لابد من رفع المرفقات للحالة إن وجدت حسب الشروط الموضحة.

2 – وصف الطلب، من خلال شرح الخدمة المطلوبة موضحًا رقم هوية مقيم أو رقم الحدود.

ملاحظات

1 – الخدمة لا تشمل الاستفسارات.

2 – مدة تنفيذ الطلب تصل إلى 7 أيام عمل.

3 – لا يمكن تنفيذ الخدمة في حال كان المقيم لا يتبع لصاحب الحساب المرسل منه.

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