في إجازة يوم التأسيس.. خبير طقس يُحذر المتنزهين في البر بالبعد عن هذه المناطق

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، ثاني أيام إجازة يوم التأسيس أمطارًا خفيفة ومتفرقة على المنطقة الشرقية والحدود الشمالية.

رياح محركة للرمال وعلى المتنزهين الحذر

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع نشاطًا للرياح من متوسطة لشبه قوية محركة للرمال على أجزاء من المناطق الوسطى والغربية والشرقية، مطالبًا من له رغبة بالتنزه في البر بالبعد عن المناطق الرملية.

رياح تحد من مدى الرؤية على 7 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة.

أمطار ورياح نشطة

وأضاف أنه يتوقع أن تنشط الرياح التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض، والشرقية.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

وأشار على استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والقصيم وحائل.

* يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي

يذكر أن اليوم الخميس هو ثاني أيام إجازة يوم التأسيس الذي يعد مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

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