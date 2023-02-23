عقب زلزال تركيا المزدوج.. اشتراطات جديدة للبناء بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

في أعقاب سلسلة الزلازل التي ضربت المنطقة مؤخرًا، وكان أعنفها زلزال تركيا المزدوج في 6 فبراير الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات الآلاف، صدر تعميم حكومي في المملكة يلزم بتشييد المباني وفق أنظمة مقاومة للهزات الأرضية.

وبحسب صحيفة “الوطن”، فقد ألزمت أمانات المناطق، المكاتب الهندسية بضرورة التقيد باشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني، عند إعداد المخططات الإنشائية، وذلك بعد أيام من صدور اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تطبيق كود البناء السعودي.

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تراخيص البناء

ويلزم القرار التقيد باشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني، والإجراءات التي يتعين اتباعها عند تصميم أو مراجعة وتدقيق المخططات الإنشائية لتصميم المباني في المناطق المعرضة للزلازل، وفقًا لما ورد في الكود السعودي للأحمال SCC 301.

وأوضحت الصحيفة أنه يتعين الإشارة إليها ضمن المخططات الإنشائية عند إعدادها من قبل المكاتب الهندسية المصممة، على أن يكون ذلك قبل التقديم لطلب رخصة البناء لجميع أنواع المباني في مناطق ومدن المملكة.

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زلازل تعرضت لها المملكة

ورصدت الصحيفة الهزات الأرضية التي تعرضت لها المملكة خلال الـ27 سنة الماضية على النحو التالي:

-الباحة: هزة أرضية بقوة 3.62 درجات، في أغسطس 2022م.

-حائل: هزة أرضية بقوة 3.07 درجات، في يناير 2021م.

-تبوك: هزة أرضية بقوة 4.5 درجات، في مايو 2016م.

-جازان: هزة أرضية بقوة 5.1 درجات، في يناير 2014م.

-العيص: مجموعة هزات أرضية بلغ أشدها 5.4 درجات، في مايو 2009م.

-مكة المكرمة: هزة أرضية بقوة 3.7 درجات، في سبتمبر 2005م.

-خليج العقبة: هزة أرضية بقوة 7.2 درجات، في نوفمبر 1995م، تأثر بها عدد من الدول المجاورة ومنها المملكة.