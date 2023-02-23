“المواصفات” تكشف عن 4 معايير لإصدار شهادات مطابقة المنتجات

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تعد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حاليًا، دليلاً شاملاً لإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المشمولة باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة، قبل طرحها في الأسواق.

المعايير الأربعة

وبحسب “المدينة” تستهدف الهيئة تمكين الجهات الرقابية والمختصة من التحقُّق من صحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين من خلال 4 معايير.

1- المطابقة الذاتية (المراقبة الداخلية) من الصانع أو ممثله القانوني.

2- شهادات المطابقة للمنتجات من جهات المنح.

3- إجراءات تقويم المطابقة على المنتجات قبل طرحها في الأسواق.

4- نموذج المطابقة سواء كانت ذات منشأ محلي أو أجنبي.

وبموجب الضوابط لا تفرض جهات المنح تطبيق أي نموذج غير ضروري، من شأنه أن يشكِّل عبئًا إضافيًا ليس له علاقة مباشرة بأهداف اللائحة الفنية ذات العلاقة.

كما تُقسَّم إجراءات تقويم المطابقة إلى نماذج مختلفة للمطابقة إما في مرحلة التصميم أو في الإنتاج أو في المرحلتين معًا، وذلك وفقًا لطبيعة المخاطر، والبنية التحتية للقطاع المعني.

وتُحدَّد متطلبات ومراحل نماذج المطابقة بناءً على الممارسات والأدلة الدولية، خاصة المواصفة القياسية الدولية، وأفضل الممارسات في مجال المراقبة الداخلية للمنتجات.

تسريع الفسح الجمركي

في وقت سابق، دعت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة المورّدين بإصدار الإقرار الذاتي، وشهادة الإرسالية للمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية وتسجيلها في منصة سابر.

يأتي ذلك بهدف تسريع عملية الفسح الجمركي؛ ورفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية، والتأكد من خلو المنتجات من أي عيوب قد تؤثر على سلامة المستهلك والحفاظ على البيئة.

وأوضحت “الهيئة” في بيان أن إجراءات تسجيل المنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية بخطوات سهلة وميسرة بدءًا من الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر وتسجيل الدخول، ثم إضافة المنتجات، وبعد ذلك طلب إقرار ذاتي للمنتجات المحلية أو المستوردة، وأخيرًا إصدار شهادة إرسالية للمنتجات المستوردة.

منصة سابر

وأضافت أنّ منصة سابر الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من المستوردين والمصنّعين المحليين الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها بمنصة سابر في بلد المنشأ، مما يسهم في تسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي وتقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة بشكل إلكتروني.

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