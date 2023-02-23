خدمة اليوم.. 7 خطوات للتحقق من صلاحية الشهادات الرقمية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، كيفية التحقق من صلاحية الشهادات الرقمية.

حيث أوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاستعلام والتحقق من صلاحية الشهادة الرقمية، يكون عن طريق التطبيقات الداعمة لبنية المفاتيح العامة، بعدد من الخطوات:

* الخطوات

1 – اذهب إلى رابط الخدمة.

2 – اضغط على خيار “ابحث عن شهادة” وأدخل البيانات المطلوبة.

3 – اضغط على “إرسال”.

4 – اختر الشهادة التي تريد التحقق منها بالضغط عليها.

5 – اضغط على “خيارات”.

6 – اختر “تحقق من شهادة”.

7 – اضغط على “استرداد شهادة” لتظهر لك حالة الشهادة وتفاصيل صحتها.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 5:00 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “011 814 4444″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 5 خطوات للتحقق من العنوان الوطني

خدمة اليوم.. 3 خطوات للتحقق من استحقاق مكافأة أجور التوطين

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاشتراك في برنامج “زود” الادخاري

خدمة اليوم.. 5 خطوات للتحقق من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة