الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
خدمة اليوم.. 7 خطوات للتحقق من صلاحية الشهادات الرقمية
كيف نحقق التوازن؟.. ساعات العمل الطويلة تزيد الأمراض وليس الإنتاجية
بالتزامن مع الزلازل.. تعرف على أسرار وخبايا مقياس ريختر
السفير الياباني: إنجازات غير مسبوقة في علاقة بلادي مع المملكة
وزير الدفاع: ذكرى يوم التأسيس تستدعي القصص والملاحم التاريخية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا لـ 50 ألفًا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خدمة اليوم.. 7 خطوات للتحقق من صلاحية الشهادات الرقمية

خدمة اليوم.. 7 خطوات للتحقق من صلاحية الشهادات الرقمية

خدمة اليوم.. 7 خطوات للتحقق من صلاحية الشهادات الرقمية
٠٧:٥٠:٣٢ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، كيفية التحقق من صلاحية الشهادات الرقمية.

حيث أوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاستعلام والتحقق من صلاحية الشهادة الرقمية، يكون عن طريق التطبيقات الداعمة لبنية المفاتيح العامة، بعدد من الخطوات:

* الخطوات

1 – اذهب إلى رابط الخدمة.

2 – اضغط على خيار “ابحث عن شهادة” وأدخل البيانات المطلوبة.

3 – اضغط على “إرسال”.

4 – اختر الشهادة التي تريد التحقق منها بالضغط عليها.

5 – اضغط على “خيارات”.

6 – اختر “تحقق من شهادة”.

7 – اضغط على “استرداد شهادة” لتظهر لك حالة الشهادة وتفاصيل صحتها.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 5:00 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “011 814 4444″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 5 خطوات للتحقق من العنوان الوطني

خدمة اليوم.. 3 خطوات للتحقق من استحقاق مكافأة أجور التوطين

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاشتراك في برنامج “زود” الادخاري

خدمة اليوم.. 5 خطوات للتحقق من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

الكلمات الدلالية:
أخبارالسعودية خدمة اليوم صلاحية الشهادات الرقمية وزارة الاتصالات

مواد ذات صلة

المزيد
«الفالح» للعاملين بالصحة: لن نجعل بيننا مكاناً لمن لا يلتزم بالنزاهة والأمانة

«الفالح» للعاملين بالصحة: لن نجعل بيننا مكاناً لمن لا يلتزم بالنزاهة والأمانة

٠٧:٠٨ م، الأحد، ٠٧ فبراير ٢٠١٦
بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يصل تركيا

بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يصل تركيا

٠٢:١٤ م، الأثنين، ١١ أبريل ٢٠١٦
تنبيه مهم من «حساب المواطن» حول قسط التمويل العقاري

تنبيه مهم من «حساب المواطن» حول قسط التمويل العقاري

٠٩:٠١ ص، الأربعاء، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
الأمين العام لمجلس التعاون: لابد من وقفة حازمة تجاه اعتداءات مليشيا الحوثي

الأمين العام لمجلس التعاون: لابد من وقفة حازمة تجاه اعتداءات مليشيا الحوثي

١٠:٠١ م، الجمعة، ٢٥ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *