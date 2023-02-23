ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا لـ 50 ألفًا

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ارتفعت أعداد قتلى الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا إلى 50.306 قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية.

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أعداد الضحايا في تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 43 ألفًا و556 قتيلاً.

جاء ذلك في مقابلة على قناة TRT الإخبارية التركية، مساء الأربعاء، من مركز تنسيق الكوارث بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأوضح صويلو أن معدل تقييم الأضرار في الولاية يراوح بين 75-80 بالمئة، مشيرًا إلى تضرر 750 ألف قسم مستقل بما في ذلك المناطق التجارية.

وذكر أن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 43 ألفًا و556 قتيلا وفق آخر إحصائية رسمية.

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7242 هزة ارتدادية

ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية أمس القول إن البلاد تعرضت لسبعة آلاف و242 هزة ارتدادية منذ ذلك الزلزال، قوة 41 منها تراوحت بين 5 و6 درجات و450 هزة بين 4 و5 درجات.

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أعداد الضحايا في سوريا

من جهته، أعلن المرصد السوري ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال السادس من فبراير في الشمال السوري إلى قرابة 6750 شخصاً.

وأكد المرصد أن المئات لايزالون بحالة حرجة.

كما أشار إلى أن عدد الضحايا السوريين جراء الزلزال في جنوب تركيا والذين تم إدخالهم من المعابر التركية إلى سوريا بلغ نحو 1800 منذ السادس من فبراير.

وفي 6 من فبراير الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما في البلدين.

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