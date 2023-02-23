عاجل.. زلزال بقوة 7.3 قرب حدود الصين وطاجيكستان

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قال التلفزيون الرسمي في بكين إن الصين سجلت زلزالاً بقوة 7.3 درجة بمقياس ريختر، قرب حدود شينجيانغ مع طاجيكستان.

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الزلزال قرب حدود الصين و طاجكستان

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بقوة 6.8 درجات وضرب شرق طاجكستان قرب الحدود مع الصين.

وأضافت الهيئة أن تقديراتها تشير إلى أن “عددا ضئيلا إلى معدوم من السكان” معرّضون لانهيارات أرضية جراء هذا الزلزال.

وحددت الهيئة مركز الزلزال في غورنو باداخشان، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي وتقع في شرق طاجيكستان على الحدود مع كل من أفغانستان والصين، مشيرة إلى وقوع هزّة ارتدادية بلغت قوّتها 5.0 درجات، بحسب المصدر نفسه.

ووفقًا لمركز رصد الزلازل الصيني، فقد وقع الزلزال بالقرب من الحدود مع منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غرب الصين.

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لا تسجيل للأضرار

ووقع الزلزال في حوالي الساعة 5:37 صباحًا بالتوقيت المحلي (0037 بتوقيت جرينتش) على عمق حوالي 20.5 كيلومترا (12.7 ميلا).

ولم تتوفر أي تفاصيل عن مدى الأضرار والخسائر البشرية التي أحدثها الزلزال.

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