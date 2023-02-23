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عاجل.. سحب رعدية ممطرة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا تحد من مدى الرؤية على 7 مناطق

عاجل.. سحب رعدية ممطرة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا تحد من مدى الرؤية على 7 مناطق

عاجل.. سحب رعدية ممطرة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا تحد من مدى الرؤية على 7 مناطق
٠٤:٢٤:٣١ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة.

أمطار ورياح نشطة

وتابع أن هذه الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض، والشرقية.

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رياح تحد من مدى الرؤية

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، وحائل.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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