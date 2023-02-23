8 نصائح مهمة لقيادة المركبات على الطريق في هذه الأجواء

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يشتهر فصل الشتاء بهبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة، وكثرة الضباب خلال ساعات الصباح الأولى، والتي تعمل على ضعف الرؤية لسائقي المركبات، مما يشكل خطورة على الحياة بصفة عامة.

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8 نصائح للقيادة الآمنة

ونقدم في هذا التقرير 8 نصائح مهمة للقيادة الآمنة على الطريق خلال هذه الأجواء الخطرة لتفادي مخاطر الحوادث.

1 – تجنب الخروج من المنزل وقيادة المركبات في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة القصوى.

2 – ترك مسافة لا تقل عن 200 متر من المركبة التي تسير أمامك على الطريق، لكي تتمكن من التوقف في الحالات الطارئة ولكي يتسع مجال الرؤية أمامك.

3 – تشغيل المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب حتى تسمح لقائدي المركبات الأخرى برؤيتك من مسافة بعيدة.

4 – يفضل غلق زجاج نوافذ المركبة حتى تتجنب أي عوائق أو حطام متطاير يكون أمامك على الطريق.

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لا تنشغل بمشتتات الطريق

5 – عدم الاستخدام المفاجئ للمكابح، كي لا تصطدم بك المركبات القادمة من الخلف والمحيطة بك.

6 – حال زيادة سرعة الرياح بصورة كبيرة وانعدمت الرؤية تماماً، فإنه يجب التوقف إلى جانب الطريق، حتى تهدأ العاصفة لزيادة خطر الحوادث في هذا الوقت.

7 – عدم الانشغال بفعل أي شيء يشتت الذهن عن القيادة، مثل التحدث في الهواتف المحمولة، حتى لا تزيد من مخاطر التعرض للحوادث.

8 – إذا أردت الانحراف إلى أحد الطرق الجانبية على الطريق، فإنه يجب استخدام الإشارات الدالة على ذلك قبل الانحراف بمسافة كافية، كي ينتبه لذلك السائقون خلفك منعاً للاصطدام.

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