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على خطى إيران.. الحوثي يصدر أحكاما بإنهاء حياة معتقلين
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على خطى إيران.. الحوثي يصدر أحكاما بإنهاء حياة معتقلين

على خطى إيران.. الحوثي يصدر أحكاما بإنهاء حياة معتقلين

على خطى إيران.. الحوثي يصدر أحكاما بإنهاء حياة معتقلين
٠٢:٥٨:٢٦ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، بصنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، أمس الأربعاء، 6 أحكام جديدة بإنهاء حياة معتقلين لدى المليشيا.

السجن 12 عاما

وقضت المحكمة الحوثية بمعاقبة 7 آخرين بينهم امرأة بالسجن لمدة 12 عاما على خلفية تهم فضفاضة وسياسية منها “التخابر” مع التحالف العربي، والحكومة اليمنية الشرعية، حسب “العين الإخبارية”.

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أحكام تعسفية

وارتفع عدد المحكوم عليهم بإنهاء الحياة منذ مطلع ديسمبر الماضي إلى 35 مختطفا ومعتقلا، وجميع الأحكام صادرة عن “المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء” التي تحولت إلى سلاح فتاك للحوثيين ضد المختطفين.

وقال محام يمني إن “جميع المعتقلين أجبروا على الاعترافات تحت التعذيب لتستخدم كدليل ضدهم في محاكمات جائرة لم يتم خلالها السماح للمختطفين حتى الاتصال بمحام أو حتى مقابلتهم”.

وفي نهاية ذات الشهر، أصدرت المحكمة نفسها حكما قضى بإنهاء حياة 6 معتقلين من أبناء محافظة المحويت غالبيتهم اعتقلوا أواخر 2015 وظل 3 منهم مخفيين قسرا لمدة 5 أعوام ونصف العام قبل أن يسمح لعائلاتهم بزيارتهم في 2021.

الكلمات الدلالية:
أحكام بإنهاء الحياة أخبار اليمن إيران الحوثي

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