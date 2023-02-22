مستثمر أمريكي من أصول هندية يعلن ترشحه للرئاسة بالولايات المتحدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستثمر أمريكي من أصول هندية يدعى فيفيك راماسوامي، ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال راماسوامي، وهو مؤلف كتاب “Woke Inc”، إنه يسعى لـ “استعادة الدور الذي لعبه الغرباء المدفوعون بالأفكار” في السياسات الرئاسية.

التحدي الأكبر لأمريكا

وأضاف أنه يركز على مجابهة ما يعتبره “التحدي الأكبر الذي تواجهه أمريكا، والمتمثل في أزمة الهوية الوطنية التي تركت البلاد في مهب الريح”، وفقا لموقع “أكسيوس”.

وتشمل القضايا التي يركز عليها راماسوامي في حملته الرئاسية، “استعادة معايير الجدارة والتميز فيما يتعلق بالمساواة في الحياة الأمريكية، وتقييد شركات التكنولوجيا العملاقة لضمان حرية التعبير، وإلغاء تدابير الحماية التي يتمتع بها الموظفون المدنيون في الوكالات الفيدرالية، وتقليل اعتمادنا الاقتصادي على الصين” التي يصفها بأنها “أخطر تهديد وجودي على أمريكا”.

العلاقة مع الصين وروسيا

وتابع راماسوامي أنه ينظر إلى الصين وليس روسيا، باعتبارها “أكبر تهديد جيوسياسي يواجه أمريكا”، فيما انتقد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعاصمة الأوكرانية كييف.

وأشار إلى أنه كان على بايدن أن يذهب إلى أوهايو قبل أن يذهب إلى كييف”، في إشارة إلى التسرب الكيميائي السام بأوهايو، والناتج عن حريق شب في قطار ضخم كان يحمل مواداً خطرة.

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