حصيلة عام.. دولة خليجية تسجل 5812 جريمة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن النائب العام في دولة الكويت، سعد الصفران، عن صدور التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة خلال العام 2022، الذي يسلط الضوء على إحصائيات الجرائم، تحقيقاً لنهج الشفافية بما يخدم المصلحة العامة.

40 ألف قضية

وأظهرت الأرقام أن عدد أعضاء النيابة العامة بلغ 510 أعضاء، فيما سجلت 39795 قضية في 2022 بزيادة 24 في المئة عن العام 2021، حسب “الراي”.

نحو 38 ألف متهم

وبلغ إجمالي عدد المتهمين المعروضين على النيابة العامة 38120 متهماً، بلغت نسبة الكويتيين منهم 60%، فيما بلغت نسبة الذكور 89.3%، وكانت الفئة العمرية من 30 إلى 39 سنة هي الأكثر ارتكاباً للجرائم بنسبة بلغت 26.8%.

أحكام قضائية

وبحسب التقرير، بلغت نسبة إنجاز النيابة العامة للقضايا 93.8%، أحيلت 60 في المئة منها للمحاكمة الجزائية، و33.4% تقرّر حفظها، و6.6% أحيلت لعدم الاختصاص.

وبلغ معدل الإدانة في الأحكام القضائية الصادرة خلال 2022 في القضايا المحالة من النيابة العامة إلى المحاكم، نسبة 88.7%.

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ضبطيات لقضايا مخدرات

وفي وقت سابق، تمكن قطاع الأمن الجنائي الكويتي، ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم حوالي 4 كيلوجرامات من المواد المخدرة مختلفة الأنواع ونحو 600 قرص من حبوب ليريكا وكمية من الطلقات النارية وذلك في 3 ضبطيات مختلفة.